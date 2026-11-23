Una "questione di famiglia" nelle due ruote: Eugene Laverty esce dal ritiro e correrà nel British Superbike 2027 con un nuovissimo team, gestito anche dai fratelli Michael e John. Tutta la storia.

Eugene Laverty tornerà a vestire tuta e casco nel 2027: lo attende la Ducati V4 R vincitrice quest'anno nel British Superbike (con Kyle Ryde). Il 40enne britannico, al debutto nella classe Superbike, sarà il primo pilota di una line-up a due per il nuovissimo team FleetSafe Ducati presentato oggi, co-gestito dal fratello Michael Laverty e da David Eltherington, con anche il terzo fratello, John Laverty, coinvolto nel progetto come Team Principal della struttura. Che sorpresa, chissà come se la caverà dopo anni di stop! Dopo l' Ducati a tutto Laverty nel Regno Unito, guardate un po' chi si rivede! Ritirato dal 2022,tornerà a vestire tuta e casco nel 2027: lo attende laV4 R vincitrice quest'anno nel British Superbike (con Kyle Ryde). Il 40enne britannico, al debutto nella classe Superbike, sarà il primo pilota di una line-up a due per il nuovissimo teampresentato oggi, co-gestito dal fratelloe da David Eltherington, con anche il terzo fratello,, coinvolto nel progetto come Team Principal della struttura. Che sorpresa, chissà come se la caverà dopo anni di stop! Dopo l' annuncio di Loris Baz , sarà certo un altro nome interessante da tenere d'occhio.

Fratelli Laverty protagonisti

Questa nuova squadra arriva dall'uscita dal BSB di un team storico, TAS Racing. Spieghiamo meglio: nel maggio 2026 la struttura nordirlandese di Hector e Philip Neill aveva annunciato l'addio al campionato dopo vent'anni, con il gruppo GRYD Racing (protagonista in Moto3 e MotoJunior) ha acquisito il "lato BSB" di TAS Racing, l'opportunità concreta e finale si è concretizzata con innesti di peso dallo staff tecnico del team campione in carica. Accanto quindi alla squadra ufficiale GRYD Racing BMW, annunciata lo scorso ottobre e con due BMW M 1000 RR per Glenn Irwin e Storm Stacey, ecco arrivare ufficialmente una seconda struttura nel BSB gestita dal gruppo GRYD Racing.

Per quanto riguarda poi Eugene Laverty, ha lasciato le corse da anni, assumendo poi un ruolo dirigenziale all'interno di un team, rimanendo così sempre parte di quello sport che gli ha regalato tanti successi. Per Eugene Laverty si tratterà dell'esordio nella classe Superbike, agli albori della sua carriera infatti aveva corso solamente in 125cc e Supersport nel BSB, prima di approdare nel Mondiale. Ha corso nel Motomondiale, nella fu categoria 250cc ed anche in MotoGP (nell'ultimo anno dell'esperimento Open e nel primo con l'elettronica unica), nel WorldSBK invece è stato vice-campione del mondo sia in Supersport che in Superbike, categoria in cui ha appunto concluso la sua carriera nel 2022.

Almeno fino ad ora, vista la notizia odierna. Laverty si sta quindi preparando per il suo ritorno con FleetSafe Ducati ed è pronto a mettere a frutto la sua considerevole esperienza mentre il team si adatta alla nuova piattaforma tecnica per il 2027. Con i nuovi regolamenti tecnici "Next Generation" per il 2027, che includono controllo di trazione, sistema anti-impennata e launch control, la sua vasta conoscenza si rivelerà preziosa. Ora non resta che aspettare la prima uscita in pista, la curiosità certamente è già alle stelle.