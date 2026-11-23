Julià Marquez ha visto suo figlio vincere dieci titoli mondiali, ma ci sono ancora gare che lo fanno soffrire come se fosse la prima volta. Il GP del Portogallo 2026 è stata una di queste. Marc era ad un passo dal trionfo iridato, gli bastava arrivare tra i primi nove, eppure ai box hanno sofferto e non poco. Infine, quando ha finalmente potuto festeggiare il titolo MotoGP, si è ricordato di tutti coloro che l'avevano dato per spacciato all'inizio dell'anno.

Il riscatto e la rimonta di Marc

A chi non credeva in Marc all'inizio dell'anno, grazie per esservi sbagliati. E a chi ha sempre creduto in Marc, vi voglio molto bene", ha detto il papà del pilota Ducati al termine del weekend di MotoGP a Portimao. Prima l'incidente a Mandalika verso la fine del 2025, poi il nuovo infortunio a Le Mans , i 102 punti di gap in classifica da Marco Bezzecchi... Gli ingredienti per parlare di eroe al tramonto erano già sul tavolo e in molti hanno provato a imbandire la fine del campione di Cervera. "", ha detto il papà del pilota Ducati al termine del weekend di MotoGP a Portimao.

Vedere il figlio festeggiare il decimo titolo in carriera è un'emozione a parole indescrivibile. Ma solo pochi mesi fa la situazione era ben diversa. La stagione era cominciata con problemi di natura fisica e i rivali dell'Aprilia ne hanno approfittato, fino al GP del Mugello. Tra coloro che ancora credevano nella sua vittoria c'era Julià, che lo segue step by step sin da quando era un bambino. Papà Marquez sentiva che, nonostante infortuni, operazioni e il distacco dal vertice di classifica, l'impresa era ancora possibile. "Da padre, e conoscendo Marc, nutrivo grandi speranze che sarebbe riuscito a ribaltare la situazione. Marc è molto forte".

Pian piano il fenomeno di Cervera ha iniziato a vincere gare, recuperato i punti persi nei primi GP, fino a sorpassare Jorge Martin e Marco Bezzecchi in classifica. E' arrivato in Portogallo con un vantaggio sufficiente per aggiudicarsi il campionato senza bisogno di vincere, né dover attendere l'ultima tappa a Valencia. Infatti, domenica ha disputato una delle sue gare più conservative di sempre.

Una gara "sui generis"

Dopo la caduta nella gara Sprint di sabato, Marc sapeva di non potersi permettere un altro errore. Doveva finire tra i primi nove domenica, quindi ha preferito tenersi alla larga da inutili battaglie. Ha concluso all'ottavo posto, assicurandosi il titolo, ma Julià ha trovato strano vedere suo figlio correre in quel modo. Abituato a vedere Marc attaccare fino all'ultimo giro, questa volta l'ha visto pensare più ai punti che ai sorpassi. "Quest'anno è stato difficile, ma anche bellissimo. Non l'ho visto guidare oggi, ma complimenti a lui" , ha riconosciuto il padre del dieci volte campione iridato. "La gara di oggi è stata peggio di un parto... Cosa succederà adesso? Con Marc non si sa mai cosa accadrà. Ha sempre qualche sorpresa in serbo. Credo in lui e in Alex. Moltissimo. Lavorano sodo".

La stagione 2027

Nel 2027, la MotoGP cambierà volto con cambiamenti significativi per le moto e molte incognite per i costruttori. Persino la Ducati non sa ancora quale sarà il suo livello all'inizio della stagione 2027. È proprio per questo che Julià crede che suo figlio abbia ancora validi motivi per continuare a gareggiare. Dopo tanti anni in MotoGP e dopo aver vinto tutto, l'arrivo di nuove moto potrebbe essere una sfida diversa. Alla domanda se avesse senso per Marc continuare a correre, il padre ha risposto: "Certo che ha senso. L'anno prossimo sarà tutto nuovo, sarà una sorpresa, vedremo cosa funzionerà bene e cosa no...".