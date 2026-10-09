Il FastCross di Arsago si regala un colpo da novanta: al via dell'edizione 2026 ci sarà anche Cooper Webb . L'asso statunitense del Supercross è l'ultimo grande nome annunciato per l'evento in programma nel prossimo weekend. Ad aspettarlo c'è un gruppo di piloti del Mondiale di altissimo livello, guidato dal campione MXGP Jeffrey Herlings.

Una storia nata nel 1984

Il FastCross ha radici profonde. L'evento venne lanciato nel 1984 da Giorgio Saporiti, imprenditore di successo e grande appassionato di cross, e visse la sua ultima edizione della prima era nel 2000. Poi una lunga pausa, fino al ritorno nel 2023.

Da allora sul suggestivo terreno di Arsago, a due passi dal Lago Maggiore e dal Lago di Varese, si corre di nuovo su un tracciato che mescola motocross e supercross. Una formula spettacolare che negli ultimi anni ha riportato nel Varesotto i protagonisti delle ruote tassellate.

Webb, debutto in Husqvarna già visto

Cooper Webb, 30 anni, arriva in Italia dopo aver lasciato un'ottima impressione al Motocross delle Nazioni. In quell'occasione l'americano è salito per la prima volta su una Husqvarna, dopo tanti anni trascorsi in Yamaha. Ad Arsago sarà l'uomo da battere, ma la concorrenza europea è agguerrita.

In prima fila c'è Jeffrey Herlings , campione MXGP che sta vivendo il momento di forma migliore della sua carriera. Con lui anche il compagno di squadra Tom Vialle, che affronterà per la prima volta la pista di Arsago. Il belga Liam Everts si presenta invece da fresco vincitore del Motocross delle Nazioni.

Adamo speranza azzurra

I tifosi italiani punteranno soprattutto su Andrea Adamo, pilota Red Bull KTM. Il cast si completa con altri nomi forti del Mondiale come Jan Pancar, Albi Forato e Maxime Grau, oltre allo specialista francese del Supercross Killian Poll. Dalla Svizzera arrivano invece Kevin Brumann e Arnaud Tonus.

Il programma prevede le gare delle classi MX-Open, 125cc e 85cc. Tra i piloti della Open si disputerà inoltre l'"Uno contro Uno", la sfida testa a testa a eliminazione diretta in cui i piloti si affrontano in duelli sulla distanza di un singolo giro. Proprio lì potrebbe nascere il confronto più atteso del weekend: Webb contro i migliori d'Europa, un giro alla volta.