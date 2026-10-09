Aldeguer fa infuriare Morbidelli, ma niente penalità: cosa è successo a Mandalika

Venerdì difficile per il pilota del team Gresini: due cadute, un guasto alla moto, niente top 10 e anche un richiamo per un episodio successo con l'italiano.

Tra gli scontenti di oggi al Mandalika International Circuit c'è sicuramente Fermin Aldeguer , che non è andato oltre il quindicesimo tempo e che sarà costretto ad affrontare la Q1 delle Qualifiche MotoGP per giocarsi uno dei due posti rimanenti per la Q2. Lo spagnolo ha vissuto una giornata abbastanza travagliata. È caduto nelle FP1 e anche nelle Prequalifiche , nel pomeriggio si è anche dovuto fermare a causa di un problema tecnico capitato alla sua Ducati Desmosedici GP25. Ma non è tutto, al termine di questo venerdì gli è arrivato anche un richiamo ufficiale.

MotoGP Indonesia: scintille Morbidelli-Aldeguer nelle Prove

Aldeguer ha ricevuto un Official Warning dal FIM MotoGP Stewards Panel per aver ostacolato Franco Morbidelli in curva 16 durante durante le Prove del pomeriggio. Il pilota del team BK8 Gresini stava procedendo lentamente mentre arrivava veloce il collega del team Pertamina Enduro VR46, visibilmente arrabbiato per l'accaduto. L'italiano è andato avanti per un po' a inveire contro lo spagnolo: è una situazione che conosce bene, perché diverse volte nel corso di questa stagione è stato lui l'oggetto di lamentele da parte di altri piloti che lo hanno incrociato in pista durante il loro time attack.

Aldeguer non ha subito una penalità che lo costringerà a subire una retrocessione sulla griglia di partenza. Come spiegato nel comunicato dello Stewards Panel, l'episodio non è avvenuto negli ultimi 20 minuti della sessione e si tratta anche della prima infrazione commessa dallo spagnolo in questa stagione. Questo primo richiamo ufficiale gli consente di passarla liscia.