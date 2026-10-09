MOTOGPSUPERBIKE MOTOCROSS IN PISTA STORIE DI MOTO NOVITA’PAOLO GOZZI BLOGBOOKSHOP

Aldeguer fa infuriare Morbidelli, ma niente penalità: cosa è successo a Mandalika

MotoGP
di Matteo Bellan
Fermin Aldeguer e Franco Morbidelli durante le Prove MotoGP a Mandalika, Indonesia GP
Prove MotoGP Indonesia, Aldeguer fa infuriare Morbidelli: la decisione dello Stewards Panel
Seguici su Google News
Venerdì difficile per il pilota del team Gresini: due cadute, un guasto alla moto, niente top 10 e anche un richiamo per un episodio successo con l'italiano.
Tra gli scontenti di oggi al Mandalika International Circuit c'è sicuramente Fermin Aldeguer, che non è andato oltre il quindicesimo tempo e che sarà costretto ad affrontare la Q1 delle Qualifiche MotoGP per giocarsi uno dei due posti rimanenti per la Q2. Lo spagnolo ha vissuto una giornata abbastanza travagliata. È caduto nelle FP1 e anche nelle Prequalifiche, nel pomeriggio si è anche dovuto fermare a causa di un problema tecnico capitato alla sua Ducati Desmosedici GP25. Ma non è tutto, al termine di questo venerdì gli è arrivato anche un richiamo ufficiale.

MotoGP Indonesia: scintille Morbidelli-Aldeguer nelle Prove

Aldeguer ha ricevuto un Official Warning dal FIM MotoGP Stewards Panel per aver ostacolato Franco Morbidelli in curva 16 durante durante le Prove del pomeriggio. Il pilota del team BK8 Gresini stava procedendo lentamente mentre arrivava veloce il collega del team Pertamina Enduro VR46, visibilmente arrabbiato per l'accaduto. L'italiano è andato avanti per un po' a inveire contro lo spagnolo: è una situazione che conosce bene, perché diverse volte nel corso di questa stagione è stato lui l'oggetto di lamentele da parte di altri piloti che lo hanno incrociato in pista durante il loro time attack.
Aldeguer non ha subito una penalità che lo costringerà a subire una retrocessione sulla griglia di partenza. Come spiegato nel comunicato dello Stewards Panel, l'episodio non è avvenuto negli ultimi 20 minuti della sessione e si tratta anche della prima infrazione commessa dallo spagnolo in questa stagione. Questo primo richiamo ufficiale gli consente di passarla liscia.
Aldeguer richiamato dallo Stewards Panel per aver disturbato Morbidelli nelle Prove MotoGP in Indonesia

Leggi anche

Martin-Bezzecchi, vietato sbagliare: Aprilia risponde anche sui giochi di squadra anti-MarquezMartin-Bezzecchi, vietato sbagliare: Aprilia risponde anche sui giochi di squadra anti-Marquez
Rivoluzione MotoGP anche nel format, doppia qualifica stile F1. Ma era necessario?Rivoluzione MotoGP anche nel format, doppia qualifica stile F1. Ma era necessario?
-> Segui Corsedimoto anche sul profilo ufficiale Instagram
Fermin Aldeguer

diMatteo Bellan

Continua a leggere

loading

Potrebbe anche piacerti

Marc Marquez
MotoGP

Marquez sbotta contro i vertici MotoGP: "Dobbiamo stare zitti"

fernandez-motogp-indonesia
MotoGP

MotoGP Indonesia Practice: Aprilia ruggisce, cadute e scintille, Bagnaia torna in Q2!

MotoGP: KTM sta diventando protagonista
MotoGP

KTM-Bajaj, Neumeister svela il retroscena: "Non so quanto sia lunga la corda senza risultati"

Altre notizie

Fast Cross: Cooper Webb sarà la guest star

FastCross Arsago 2026: arriva Cooper Webb, l'asso del Supercross USA sfida Herlings e i big della MXGP

Motocross
Superbike Estoril: Nicolò Bulega svetta in FP1

SBK Estoril, Prove 1: Incredibile Bulega ma il ragazzino scatta in avanti

Superbike
Moto2 Mandalika: Izan Guevara domina il venerdi

Moto2 Mandalika: Guevara da record nelle pre-qualifiche, Gonzalez 4° tra visiera persa e blackout

In Pista
Moto3 Indonesia: David Almansa svetta nelle prove

Moto3 Indonesia, Almansa non molla: davanti a Quiles anche nelle prequalifiche, Bertelle 3°

In Pista
Marc Marquez

Marquez sbotta contro i vertici MotoGP: "Dobbiamo stare zitti"

MotoGP

Articoli popolari

MotoGP: Marc Marquez l'Indonesia lo metterà in difficoltà?

Pedrosa individua il punto debole di Marc Marquez a Mandalika: "Ecco cosa penalizzerà di più"

MotoGP
Fabio Di Giannantonio

'Diggia' rompe il silenzio: ecco perché ha abbandonato la Safety Commission

MotoGP
Superbike Estoril: Nicolò Bulega svetta in FP1

SBK Estoril, Prove 1: Incredibile Bulega ma il ragazzino scatta in avanti

Superbike
Herlings_MXoN_Honda_@shotbybavo

Herlings alla conquista del Motocross giapponese, spettacolo annunciato a Sugo

Motocross
Maverick Vinales

Vinales in Ducati? Incontro top secret con Davide Tardozzi

MotoGP
Privacy and cookie settings

Loading