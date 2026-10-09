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MotoGP Indonesia Practice: Aprilia ruggisce, cadute e scintille, Bagnaia torna in Q2!

MotoGP
di Diana Tamantini
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Si conclude il venerdì del GP Indonesia: ecco com'è andata la Practice, il turno MotoGP di oggi più importante per le qualifiche di domani.
Le Aprilia si presentano a Mandalika come il binomio moto-piloti da battere, tutti i ducatisti l'hanno detto. Almeno in questa giornata il pronostico è perfettamente rispettato: Raul Fernandez brilla nelle Practice con un giro che riscrive il record del tracciato, lo seguono Marco Bezzecchi e Jorge Martin. La nota lieta in casa Ducati è che finalmente Pecco Bagnaia agguanta la Q2 diretta per la prima volta da Assen! Una seconda sessione del venerdì scattata in ritardo per un problema tecnico che aveva fermato il turno precedente della Moto2 (un guaio al sistema di comunicazione e cronometraggio in race control). Ecco com'è andata, qui tutti gli orari del Gran Premio.

GP Indonesia, MotoGP Practice: chi va in Q2? 

Dopo quanto visto nelle prime prove libere, è il momento di agguantare la top 10 per le qualifiche di domani. Riparte il testa a testa tra Ducati e Aprilia, che monopolizzano la maggior parte delle zone alte della classifica fin da subito. Ma come sempre nella prima parte del turno si pensa agli aggiustamenti ed alle prove di gomme pensando a qualifiche e gare. A referto una caduta per Fabio Quartararo, un po' intontito per un ruzzolone nella ghiaia ma tutto intero, mentre vediamo un pezzo di aerodinamica che vola via dalla RS-GP di Martin. Scintille stavolta tra Morbidelli e Aldeguer, con il pilota VR46 rallentato dall'alfiere Gresini.
Non mancano in seguito una caduta anche per Bastianini, proprio dov'era scivolato Quartararo, un problema tecnico che ferma Aldeguer (che dovrà poi andare dai commissari per l'episodio con Morbidelli), un'altra caduta stavolta per Moreira, finiranno poi giù pure Alex Marquez, Alex Rins, di nuovo Bastianini... Tutto nel quarto d'ora finale, quand'è scattato l'assalto alla top 10 valida per la Q2 diretta di domani. Raul Fernandez rimane saldo al comando con un 1:28 da record, ma anche Bezzecchi e Martin, così come tutti, si sono nettamente migliorati rispetto alle FP1. Dominano le Aprilia, si rivede Bagnaia, i protagonisti ci sono.

La classifica finale del turno MotoGP 

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Aprilia

diDiana Tamantini

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