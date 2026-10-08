Mandalika grande chance per rispondere alla recente doppietta di Marquez a Motegi: il team di Noale non deve sbagliare.

Ci sono ancora sei gran premi da disputare e l'esito della corsa al titolo MotoGP 2026 è incerto. In questo momento i due principali candidati sono Jorge Martin e Marc Marquez, separati da 2 punti, però Marco Bezzecchi non vuole ancora alzare bandiera bianca. È a -49 dalla vetta della classifica e sa che recuperare su due piloti come il compagno di squadra e il ducatista non sarà facile, ma adesso arriva il Gran Premio d'Indonesia e proverà a ridurre lo svantaggio.

Nello scorso GP in Giappone c'è stata la doppietta di Marquez e Aprilia intende reagire al Pertamina Mandalika International Circuit, dove già nel 2025 la RS-GP si era dimostrata una moto super competitiva. Bezzecchi stracciò tutti nelle Qualifiche, poi si impose nella Sprint e probabilmente avrebbe vinto anche la gara se non avesse causato un incidente con Marc, infortunatosi seriamente nell'occasione. Quest'anno sogna un epilogo diverso.

MotoGP, Martin: serve anche l'intelligenza, oltre alla velocità

Martin è stato veloce in Indonesia con la Ducati del team Pramac, però nel 2025 non era presente a causa di un infortunio e non sa precisamente cosa aspettarsi in sella all'Aprilia: "Questa è una pista sulla quale ho fiducia - ha detto a Sky Sport MotoGP - ma ho anche commesso degli errori: ora è importante non farli. Non so come andrò con Aprilia, vedremo. Difficile dire cosa posso fare meglio per battagliare con Marc, penso che sto guidando molto bene. Durante la stagione abbiamo fatto qualche errore che non ci voleva. In ogni gara mi sento più forte e questo mi dà fiducia per poter lottare fino alla fine. Se facciamo errori e cado, perdiamo le nostre possibilità. Penso che la chiave sia questa".

Evitare errori in questa parte del campionato è fondamentale, il leader della classifica ritiene anche che sia di vitale importanza avere un approccio intelligente per riuscire ad avere la meglio su un fenomeno come Marquez: "Marc ha molta più esperienza di noi, proverò a dare il massimo e se saremo intelligenti potremo lottare con lui. Se non siamo furbi, sarà molto dura". A Marquez l'intelligenza non manca, in casa Aprilia devono cercare di essere al suo stesso livello ed evitare di fargli regali: qualcuno gliel'hanno già fatto nel corso del 2026.

Vedremo il migliore Bezzecchi?

Anche se è consapevole di dover fare una mezza impresa per rientrare pienamente in corsa per il titolo MotoGP, Bezzecchi ha ancora fiducia di poterci riuscire: "Spero di sì, questo è l'obiettivo. Non è facile - ha spiegato a Sky Sport MotoGP - perché Jorge e Marc sono in formissima. Sono il migliore Jorge e il migliore Marc della stagione, cercherò di essere il migliore Marco insieme a loro per lottare. Ci vuole un piccolo step, soprattutto nell'iniziare subito veloce il weekend, senza dover rincorrere. Poi nella guida ci sono sempre cose da poter migliorare".

Certamente, il pilota romagnolo può avere dei rimpianti per i tanti punti persi in questo Mondiale 2026. Se non è in una situazione migliore di classifica può solamente recitare un mea culpa, eccezion fatta per quando è stato steso proprio da Martin nella gara lunga al Balaton Park Circuit (Ungheria). Sa benissimo che per rimontare dovrà esprimere la sua migliore versione e non sbagliare più.

Giochi di squadra in Aprilia: Rivola fa chiarezza

Il team di Noale si potrebbe ritrovare anche nella situazione di dover scegliere su chi puntare per il titolo MotoGP, optando poi per degli eventuali giochi di squadra al fine di sconfiggere Marquez. Massimo Rivola, amministratore delegato di Aprilia Racing, si è così espresso sul tema: "Marco e Jorge non hanno l’esperienza di Marquez, ma sono entrambi molto veloci, stanno bene, e l’aritmetica consente a ciascuno di loro di lottare per il titolo. Se poi uno dei due dovesse ritrovarsi fuori dalla lotta allora dovrà aiutare l’altro".

Non è ancora il momento per decidere chi favorire, ma non si può escludere che il Gran Premio dell'Indonesia possa già essere quasi uno spartiacque sotto questo punto di vista. Se Bezzecchi dovesse perdere altri punti, forse nel box Aprilia potrebbero iniziare delle riflessioni sull'approccio agli ultimi cinque gran premi del calendario 2026.