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MotoGP Indonesia FP1: Aprilia d'attacco, Bagnaia che rischio! Cronaca e classifica

MotoGP
di Diana Tamantini
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Inizia il Gran Premio dell'Indonesia a Mandalika, ecco com'è andata la sessione di Prove Libere 1 MotoGP.
Aprilia subito d'attacco con il suo duo factory, Marco Bezzecchi e Jorge Martin nell'ordine, e con Raul Fernandez, prima dell'arrivo di Marc Marquez e di Pedro Acosta all'ultimo tra le RS-GP, non manca qualche caduta senza conseguenze. Si chiude così il primo turno di prove libere a Mandalika, che apre ufficialmente il fine settimana della MotoGP in Indonesia. Si preannuncia già un testa a testa Aprilia-Ducati, ma occhio anche alla KTM #37... Ed ecco anche ad un numero finale per Fabio Quartararo alla curva 1, il punto con la frenata più impegnativa del circuito indonesiano. Ecco intanto com'è andata, qui tutti gli orari TV e streaming.

GP Indonesia, Prove Libere 1 MotoGP 

Temperature e umidità che metteranno sicuramente alla prova la resistenza dei piloti. Con l'inevitabile punto di domanda anche per le gomme, tra clima estremo e pista abrasiva, dopo i problemi del Giappone, e sta ormai diventando una costante anche il controllo del consumo di benzina... Marc Marquez riparte dai "fantasmi" dell'edizione 2025, Aprilia vuole vincere per arginare il #93 ormai vicinissimo a Martin in vetta. In casa Honda si rivede Aleix Espargaro al posto di Joan Mir ancora fermo per problemi di salute.
Guardando alla pista, a circa mezz'ora dalla fine arriva il primo incidente, una scivolata di Moreira alla curva 1 senza conseguenze. Non l'ultimo, a terra anche Ogura ed in seguito pure Aldeguer, il vincitore dell'anno scorso che ha già respinto l'ipotesi bis per questo 2026. Non manca qualche scintilla tra Bagnaia e Razgatlioglu, il ducatista in precedenza era incappato anche nelle bandiere gialle ed in seguito rischia grosso ma evita di un soffio una caduta. Sul finale non mancano fuochi d'artificio a livello di tempi e classifica: Marc Marquez risale e si piazza proprio dietro a Marco Bezzecchi al comando, si fa notare anche Pedro Acosta, unica KTM di vertice tra le Aprilia.

La classifica delle FP1 

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Aprilia

diDiana Tamantini

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