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Bagnaia spacca il fronte dei piloti format MotoGP 2027: "Ma serve un cambiamento"

MotoGP
di Paolo Gozzi
MotoGP: Pecco Bagnaia il nuovo format gli piace
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Il nuovo format MotoGP 2027 ha spaccato il paddock, ma Pecco Bagnaia sta dalla parte della riforma. Il pilota Ducati, che dal prossimo anno passerà all'Aprilia per l'inizio dell'era 850cc e Pirelli, lo considera un passo avanti. Con una sola richiesta: riportare il warm-up della domenica mattina.
Una posizione controcorrente rispetto a molti colleghi. Marc Marquez ha risposto in modo tagliente, sostenendo che i piloti "devono stare zitti" perché non hanno avuto voce in capitolo, mentre Pedro Acosta ha bocciato il nuovo weekend, come abbiamo raccontato in Pedro Acosta boccia il format MotoGP 2027: "Non siamo auto da corsa".

Perchè il warm-up serve

La MotoGP introdurrà una qualifica dedicata alla Sprint il venerdì pomeriggio, mentre quella del sabato determinerà la griglia del Gran Premio. Sparisce il warm-up come lo conosciamo oggi. Bagnaia in passato aveva proposto di usare i tempi sul giro della Sprint per definire lo schieramento della gara lunga, ma la scelta è andata in un'altra direzione.
Per Bagnaia la sessione domenicale non è un dettaglio. Tra gomme nuove, moto nuove e meno tempo in pista per lavorare, rinunciarvi rischia di lasciare i piloti impreparati, soprattutto dopo una caduta al sabato: "Anche nel caso di una caduta nella Sprint, dobbiamo essere sicuri e anche pronti, e avere il Warm-Up è positivo", riporta Motosan.

Il retroscena di Motegi

Il passaggio più forte riguarda la Safety Commission del Giappone, dove il format è stato discusso. Al tavolo, racconta Bagnaia, c'erano solo quattro piloti. Il confronto è stato con Carlos Ezpeleta in persona.
Alla domanda se la discussione sarebbe stata più incisiva con tutti i piloti presenti, la risposta è stata netta: "Sicuramente sì". La possibilità di influire su alcuni aspetti è stata limitata. Il format è già ufficiale, ma per Bagnaia la partita del warm-up resta aperta: "Abbiamo semplicemente chiesto di aggiungere il Warm-Up. Ne dovevano parlare con i team, ma penso si possa ancora fare". Ora la palla passa alle squadre.
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diPaolo Gozzi

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