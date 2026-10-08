Il nuovo format MotoGP 2027 ha spaccato il paddock, ma Pecco Bagnaia sta dalla parte della riforma. Il pilota Ducati, che dal prossimo anno passerà all'Aprilia per l'inizio dell'era 850cc e Pirelli, lo considera un passo avanti. Con una sola richiesta: riportare il warm-up della domenica mattina.

devono stare zitti" perché non hanno avuto voce in capitolo, mentre Pedro Acosta ha bocciato il nuovo weekend, come abbiamo raccontato in Una posizione controcorrente rispetto a molti colleghi. Marc Marquez ha risposto in modo tagliente, sostenendo che i piloti "" perché non hanno avuto voce in capitolo, mentre Pedro Acosta ha bocciato il nuovo weekend, come abbiamo raccontato in Pedro Acosta boccia il format MotoGP 2027: "Non siamo auto da corsa"

Perchè il warm-up serve

La MotoGP introdurrà una qualifica dedicata alla Sprint il venerdì pomeriggio, mentre quella del sabato determinerà la griglia del Gran Premio. Sparisce il warm-up come lo conosciamo oggi. Bagnaia in passato aveva proposto di usare i tempi sul giro della Sprint per definire lo schieramento della gara lunga, ma la scelta è andata in un'altra direzione.

Per Bagnaia la sessione domenicale non è un dettaglio. Tra gomme nuove, moto nuove e meno tempo in pista per lavorare, rinunciarvi rischia di lasciare i piloti impreparati, soprattutto dopo una caduta al sabato: "Anche nel caso di una caduta nella Sprint, dobbiamo essere sicuri e anche pronti, e avere il Warm-Up è positivo", riporta Motosan.

Il retroscena di Motegi

Il passaggio più forte riguarda la Safety Commission del Giappone, dove il format è stato discusso. Al tavolo, racconta Bagnaia, c'erano solo quattro piloti. Il confronto è stato con Carlos Ezpeleta in persona.

Alla domanda se la discussione sarebbe stata più incisiva con tutti i piloti presenti, la risposta è stata netta: "Sicuramente sì". La possibilità di influire su alcuni aspetti è stata limitata. Il format è già ufficiale, ma per Bagnaia la partita del warm-up resta aperta: "Abbiamo semplicemente chiesto di aggiungere il Warm-Up. Ne dovevano parlare con i team, ma penso si possa ancora fare". Ora la palla passa alle squadre.