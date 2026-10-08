MotoGP e talenti: scopri gli otto giovani promossi nella Rookies Cup 2027, tra cui gli italiani Lorenzo Pritelli e Mathias Tamburini.

Possiamo dire che c'è una bella traccia dalla MotoGP, più in generale dal Motomondiale passato e presente, tra gli otto ragazzini promossi nella prossima stagione della Rookies Cup 2027. Lorenzo Pritelli, dall'anno scorso parte della VR46 Academy di Valentino Rossi, e Mathias Tamburini (AC Racing Team) sono i due nostri portacolori che approderanno nel monomarca KTM, ma c'è di più. I francesi Johann Dubois e Jimmy Primaut sono infatti seguiti molto da vicino da Johann Zarco, che nel giovedì in Indonesia prima del Gran Premio a Mandalika non ha nascosto la sua grande soddisfazione per la promozione dei due giovani piloti della sua KF78 Academie.

Aggiungiamo lo spagnolo Victor Cubeles, il pilota che sta seguendo Jorge Lorenzo. Ma i ragazzini promossi sono tutti giovani che chi ci legge conosce bene. Lo svizzero Alessio Arnold, tra l'altro seguito dall'ex Moto2 Thomas Luthi, è stato cresciuto in ESBK e portato quest'anno in MotoJunior dall'italianissimo team Fullmoto , quest'anno in una collaborazione tutta tricolore con AC Racing. Alvaro Lucas è pilota cresciuto nell'Aspar Team ed è ad un passo dal titolo Moto4 EC, ed anche Alex Longarela (pilota Snipers Igax Team, dalla collaborazione tra la struttura italiana ed il team spagnolo) è uno dei ragazzini più in vista nel MotoJunior, anche se il suo 2026 è stato segnato da infortuni.

Ecco quindi fatta la scelta nella lista di 127 ragazzini che hanno partecipato alle selezioni, da ben 45 paesi del mondo. In casa Italia, Pritelli e Tamburini non erano gli unici presenti: hanno partecipato anche Elisabetta Monti, Leonardo Casadei, Vincenzo Di Veroli, Lorenzo Fino, Luca Rizzi, Edoardo Savino, Simone Vianello.

Rookies Cup, i volti nuovi del 2027

Alessio Arnold (Svizzera)

Victor Cubeles (Spagna)

Johann Dubois (Francia)

Alex Longarela (Spagna)

Alvaro Lucas (Spagna)

Jimmy Primaut (Francia)

Lorenzo Pritelli (Italia)

Mathias Tamburini (Italia)