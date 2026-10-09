I piloti ufficiali Aprilia inseguono il numero 25 del team Trackhouse, leader del venerdì a Mandalika: devono stargli davanti ed evitare regali a Marquez.

Tutti si aspettavano che Aprilia sarebbe stata forte in Indonesia, così è stato, almeno nelle prime due sessioni di prove MotoGP. Il venerdì si è concluso con tre RS-GP26 ad occupare le prime tre posizioni della classifica dei tempi . Ma il migliore di tutti non è stato un pilota del team factory, bensì Raul Fernandez: il madrileno del team satellite SuperFile Trackhouse ha firmato il nuovo tempo record del Mandalika International Circuit, staccando di 219 millesimi Marco Bezzecchi e di 481 Jorge Martin.

Dopo alcuni gran premi un po' sottotono, Fernandez rialza la testa e si candida ad essere uno dei principali protagonisti del weekend MotoGP. I colleghi della squadra ufficiale devono trovare il modo di migliorare ed essergli davanti, anche perché in Indonesia devono guadagnare più punti possibili rispetto a Marc Marquez, dato che Ducati sembra averne meno di Aprilia. Nella corsa iridata la tappa nell'Isola di Lombok rappresenta una delle occasioni da sfruttare, visto che la RS-GP26 è la moto migliore.

MotoGP Indonesia: Bezzecchi e Martin si aspettavano di più

Bezzecchi considera positiva la sua giornata, ma al tempo stesso vorrebbe essere a un livello maggiore e ha indicato nel quarto settore quello da migliorare: "Abbiamo iniziato bene nelle FP1 e abbiamo proseguito positivamente anche nel pomeriggio. Raul è stato super veloce, soprattutto sul passo con gomma morbida, dobbiamo capire dove fa la differenza. Penso sia forte specialmente nel settore 4, guarderò i dati per capire se faccio qualcosa di sbagliato. Questo weekend è iniziato un po' meglio rispetto agli scorsi, però non sono ancora veloce quanto vorrei. Devo continuare a lavorare per trovare la confidenza che voglio, è una questione di tempo, devo restare calmo e avere fiducia in me stesso".

Bezzecchi e Martin si aspettano di essere più veloci: vietato fare regali a Marquez

Anche se essere terzo non sembra un brutto risultato, anche Martin sente di avere un potenziale superiore a quello mostrato oggi e conta di fare dei passi in avanti nel resto del weekend: "Complessivamente, è stato un buon giorno, anche se mi aspettavo che andasse un po' meglio nel pomeriggio. Al mattino ero super competitivo, poi ho faticato un po' di più. Ho avuto qualche problema con la gomma anteriore durante la prima parte della Practice: abbiamo provato a fare qualche cambiamento sulla moto, ma quando ho messo una gomma anteriore nuova tutto è tornato normale. Sono stato veloce, però ho più potenziale. Lo scorso anno non ho girato qui con l'Aprilia, è normale soffrire un po'. Penso che per sabato potrò fare uno step. Raul sembra su un altro pianeta al momento, ma è positivo avere i suoi dati da poter analizzare per avvicinarci a lui".

I piloti del team factory Aprilia si aspettano di poter ricavare informazioni utili dai dati provenienti dal box Trackhouse. Marquez non è messo male in termini di passo, quindi serve compiere dei progressi per essere più "sicuri" di poterlo sconfiggere nelle gare del weekend. Fernandez può diventare un alleato di Martin e Bezzecchi, ma può esserlo anche di Marquez stesso se dovesse togliere punti alla coppia del team di Noale.