Max Verstappen arpiona la pole position della gara Sprint del GP di Singapore: la Red Bull e il campionissimo lolandese sono tornati in forma strepitosa, come si era già capito solo cinque giorni fa in Malesia. Il risultato di Verstappen però è sub judice: rischia una penalità di cinque posizioni per aver sorpassato Lewis Hamilton in Q1 sotto regime di bandiere gialle.

Il balzo finale di George Russell quindi vale moltissimo, visto che potrebbe trasformarsi nella pole qualora i giudici decidessero di retrocedere Max. Nel GP di domenica il britannico verrà retrocesso di cinque posizioni in griglia per aver cambiato alcuni componenti della power unit, ma nella Sprint occuperà la posizione che scaturità dalla decisione dei commissari.

Seconda fila per Charles Leclerc con la Ferrari a due decimi e mezzo dal pilota Red Bull, mentre quarta casella per Oscar Piastri con la McLaren. Quinta posizione per l'altra papaya di Lando Norris.

Antonelli solo settimo con la W17 aggiornata

La terza fila verrà chiusa dalla Ferrari di Lewis Hamilton che è sempre stato davanti, ma all'ultimo tentativo ha sbagliato qualcosa. Settima casella per Andrea Kimi Antonelli che con la W17 aggiornata si prende mezzo secondo dal compagno con la vettura vecchia. Vedremo nel corso del weekend se la vettura ha pagato qualcosa di tecnico: Vicino a lui ci sarà Liam Lawson con la Racing Bulls. La quinta fila vede l'altra Red Bull di Isack Hadjar davanti alla Alpine di Pierre Gasly.

Bandiera rossa esposta a 6 minuti dalla fine della Q1 per un errore di Sergio Perez. Il messicano prende il muro e riparte, lasciando i detriti della sua ala in giro per la pista rischiando di tagliare le gomme ai colleghi. Inevitabile dunque, l'ingresso dei commissari in pista per ripulirla. Qualifiche per la Sprint che in questa settimana hanno avuto una risonanza mediatica importante, visto che dal prossimo anno saranno introdotte anche in MotoGP

Griglia di partenza Sprint GP di Singapore