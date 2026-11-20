Il venerdì di libere del GP di Las Vegas è stato molto convulso, tanto che per via della pioggia la prima sessione è stata senza tempi.

Le luci della città del Peccato hanno lasciato spazio all’acqua e a tutte le insidie di un asfalto bagnato, rendendo di fatto, praticabile solo la FP2. La pista qualcosa ci ha detto, ma ancora è presto per ipotizzare chi sia davvero in vantaggio, quello che possiamo dire sin da subito, è che ci aspetta una griglia rivoluzionata dalle tante penalità, alle quali i piloti sono andati in contro per cambiare componenti della propria vettura. Vediamo insieme cosa ci ha detto questa giornata nella capitale del Nevada.

Cinque piloti andranno in penalità

La FIA ha comunicato he Andrea Kimi Antonelli andrà in penalità di cinque posizioni in quanto ha cambiato l’ICE, cioè il motore endotermicao, sulla sua Mercedes. Il Campione del Mondo ci ha dimostrato di essere fenomenale nei recuperi: a Monza vinse scattando diciannovesimo, chissà se potrà farlo di nuovo in Nevada. Dieci invece, sono le posizioni da scontare per tre piloti. Oscar Piastri ha sostituito sia il motore endotermico che il turbocompressore, stesso componente cambiato anche sulla Williams di Carlos Sainz. Lance Stroll sostituisce invece sulla sua Aston Martin il sistema di accumulo dell’energia e sistema di controllo elettrico. Quello che avrà una qualifica sin da subito compromessa è Olivier Bearman che scatterà dal fondo per i molti componenti cambiati sulla sua Haas.

La pioggia ha rovinato la FP1

Tutto era pronto per la prima sessione a Las Vegas ma un forte temporale ha rovinato i piani dei team e dei piloti. Verso la fine qualcuno ha provato ad uscire ma le condizioni erano davvero rischiose, rischio aquaplaning dovunque. Un vero peccato per Dino Beganovic che doveva sostituire Hamilton alla Ferrari in questa FP1 e che quindi ha perso un’ora di guida. Stesso discorso per Ryo Hirakawa che sostituiva Bearman e Jak Crawford che prendeva il posto di Fernando Alonso. L’altra Aston di Stroll non ha proprio preso parte alla sessione mentre le due McLaren e le due Racing Bulls non sono uscite nemmeno per un giro e provare le gomme Full Wet.

Russell chiude davanti a tutti la FP2

La seconda sessione si è aperta con tutti i piloti con le gomme da bagnato poi cambiate con le intermedie. La pioggia, infatti, non si è fatta più vedere e ci ha dato così i primi veri riscontri cronometrici. Il più veloce è stato George Russell davanti a Pierre Gasly. Russell però ha dichiarato che le più veloci sono le Ferrari e le McLaren con Charles Leclerc che ha chiuso terzo e Lewis Hamilton sesto. Le due papaya hanno concluso quinta con Piastri e settima con Norris. I tempi vanno presi con le molle ed è per questo che le due Anti Mercedes hanno ancora qualcosa da dire. Un venerdì da dimenticare per Max Verstappen che non va oltre il tredicesimo crono. L’olandese è rimasto a lungo ai box per strategia, ma ha aperto la radio evidenziando gli stessi problemi che aveva riscontrato in Brasile. Vedremo sé questo clima incerto ci accompagnerà per tutto il weekend, rischiando di far diventare così questa gara una vera partita di poker: del resto qui è la norma.

Tempi della FP2 valevoli per il GP di Las Vegas

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FOTO: Formula 1