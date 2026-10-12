MOTOGPSUPERBIKE MOTOCROSS IN PISTA STORIE DI MOTO NOVITA’PAOLO GOZZI BLOGBOOKSHOP

FastCross Arsago Seprio: Herlings cade alla prima curva ma vince, Cooper Webb resta giù dal podio

Motocross
di Elisabetta Lubrani
Fast Cross 2026: Jeffrey Herlings fa il vuoto
Seguici su Google News
Jeffrey Herlings ha vinto il FastCross di Arsago Seprio nonostante una caduta alla prima curva della manche d'apertura. Il pilota Honda si è imposto con un parziale di 5-1-1, davanti al sorprendente Jan Pancar e a Liam Everts, mentre Cooper Webb, la stella americana attesa in Lombardia, ha mancato il podio per un soffio.
L'evento si è disputato esattamente una settimana dopo il Motocross delle Nazioni di Ernée, dove Webb aveva corso con la nazionale degli Stati Uniti. Il format su tre manche ha regalato una giornata ricca di colpi di scena.

Vialle si prende la prima manche

Il primo a festeggiare è stato Tom Vialle. Il francese della Honda, reduce da un brutto volo proprio a Ernée, si è presentato in forma e ha vinto la manche d'apertura. A spianargli la strada è stato il contatto alla prima curva che ha messo a terra Herlings ed Everts (Husqvarna), costretti a ripartire dalle retrovie. Alle spalle di Vialle ha chiuso Jan Pancar, privato sloveno in sella a una KTM, davanti a Webb. Everts e Herlings hanno rimontato fino al quarto e al quinto posto, limitando i danni in vista delle due manche successive.

Herlings fa il vuoto

Nella seconda manche "The Bullet" ha cambiato completamente passo: vittoria con quindici secondi di margine su Everts. Vialle era secondo fino all'ultimo giro, poi una caduta lo ha fatto precipitare all'ottavo posto, compromettendo la sua classifica di giornata.
Herlings ha fatto il bis anche nella terza e ultima manche, ancora una volta in modo netto, chiudendo con 7 punti complessivi. Pancar ha confermato la sua giornata da protagonista con un 2-4-2 che gli vale il secondo posto, mentre Everts è terzo con 4-2-3. Webb, sempre costante ma mai davvero in lotta per la vittoria, ha chiuso quarto con 3-3-4, a un solo punto dal belga.
Fast Cross 2026: che spettacolo! (ph. Alessio Giocoli)

La classifica finale

  1. Jeffrey Herlings (NL), Honda, 5-1-1, 7 punti
  2. Jan Pancar (SLO), KTM, 2-4-2, 8
  3. Liam Everts (B), Husqvarna, 4-2-3, 9
  4. Cooper Webb (USA), Husqvarna, 3-3-4, 10
  5. Tom Vialle (F), Honda, 1-8-5, 14
  6. Arnaud Tonus (CH), Yamaha, 6-6-7, 19
  7. Cornelius Toendel (N), Kawasaki, 9-7-6, 22
  8. Cédric Soubeyras (F), Honda, 7-5-11, 23
  9. Kevin Brumann (CH), Husqvarna, 11-9-8, 28
  10. Mattia Guadagnini (I), KTM, 10-15-9, 34
Per i colori italiani il miglior risultato porta la firma di Mattia Guadagnini, decimo con la KTM. La copertina però è tutta per Herlings, capace di trasformare una partenza da incubo in un successo netto, e per Pancar, che da privato si è messo alle spalle nomi ben più attesi alla vigilia.
Foto: Alessio Giocoli
-> Seguici anche su Instagram: @Corsedimoto

Leggi anche

Calendario AMA SuperMotocross 2027 svelato: tutte le 28 tappe e le date dei playoffCalendario AMA SuperMotocross 2027 svelato: tutte le 28 tappe e le date dei playoff
FastCross Arsago 2026: arriva Cooper Webb, l'asso del Supercross USA sfida Herlings e i big della MXGPFastCross Arsago 2026: arriva Cooper Webb, l'asso del Supercross USA sfida Herlings e i big della MXGP
Jeffrey Herlings

diElisabetta Lubrani

Continua a leggere

loading

Potrebbe anche piacerti

Ken Roczen Supercross Champion 2026
Motocross

Calendario AMA SuperMotocross 2027 svelato: tutte le 28 tappe e le date dei playoff

world-supercross-championship-wsx
Motocross

Clamoroso nel World Supercross WSX, salta tutto il 2026: cos'è successo

Fast Cross: Cooper Webb sarà la guest star
Motocross

FastCross Arsago 2026: arriva Cooper Webb, l'asso del Supercross USA sfida Herlings e i big della MXGP

Altre notizie

MotoGP Indonesia: Maverick Vinales ultimo!

Maverick Viñales ultimo a Mandalika e penalizzato: "È molto difficile fare qualcosa di buono"

MotoGP
843884105_3404169673118411_2787129320223129142_n.png_result

Moto4 Italy Cup da brividi: Edoardo Savino Campione 2026

In Pista
photo_5933857989762682972_y_result

Lorenzo Dalla Porta, il titolo della rinascita: "Anche noi toscani ci sappiamo fare"

Storie di Moto
Pedro Acosta e Marc Marquez nella gara MotoGP in Indonesia

Pedro Acosta tuona: "È la regola più stupida della MotoGP"

MotoGP
MotoGP Indonesia: Jorge Martin riprende la vetta

Jorge Martin torna leader: "Marc Marquez commette meno errori, appena ne fai uno ti batte"

MotoGP

Articoli popolari

MotoGP Indonesia: Marquez esausto dopo la vittoria

Marc Marquez contro gli obblighi extra pista: "È disumano stare sul podio dopo una Sprint"

MotoGP
Pedro Acosta e Marc Marquez nella gara MotoGP in Indonesia

Pedro Acosta tuona: "È la regola più stupida della MotoGP"

MotoGP
rins-yamaha-motogp-indonesia

Minacce di morte ad Alex Rins dopo il caos coi commissari "Non è accettabile"

MotoGP
MotoGP Indonesia: l'incidente in partenza

"E' sempre colpa di Marquez": quando la TV prende fischi per fiaschi

Paolo Gozzi Blog
Raul Fernandez guarda Marco Bezzecchi sul podio MotoGP a Mandalika

Raul Fernandez, podio eroico dopo il chiarimento con Bezzecchi: "Non sono qui per giocare"

MotoGP
Privacy and cookie settings

Loading