Moto4 Italy Cup da brividi: Edoardo Savino Campione 2026

Edoardo Savino (Bucci Moto Factory) completa il sorpasso su Luca Rizzi a Vallelunga: è Campione Moto4 Italy Cup 2026 nel CIV.

Tensione, pathos, confronto diretto in pista tra i due duellanti al titolo. La conclusiva e decisiva Gara 2 della Moto4 Italy Cup, la classe per eccellenza dei giovani talenti del motociclismo tricolore , ha saputo offrire tutto questo all'Autodromo Piero Taruffi di Vallelunga. Al culmine di 13 giri tiratissimi, dall'elevato tasso di spettacolarità con sorpassi ad ogni curva, Edoardo Savino (Bucci Moto Factory) ha avuto ragione di Luca Rizzi (We Race PosCorse), laureandosi Campione 2026.

SAVINO CAMPIONE MOTO4 ITALY CUP

Vincitore di Gara 1, Edoardo Savino doveva arrivare davanti a Luca Rizzi per assicurarsi la tabella tricolore, con 1 solo punto a separarli al via della seconda manche. Alla fine è andata proprio così. L'originario di Cesano Maderno si è preso tutto, tirando fuori le sue migliori credenziali. In un gruppo compatto con sette piloti transitati sotto la bandiera a scacchi in 1"5, Savino è riuscito a ribaltare i pronostici della vigilia, rendendosi protagonista di una rimonta da favola. Ritrovatosi a 32 lunghezze dalla vetta dopo l'assenza forzata di Misano-2 a causa della sgradita concomitanza con la Moto4 European Cup, da quel momento in avanti è diventato un cecchino infallibile: quattro successi nelle ultime quattro gare. Un ruolino di marcia sensazionale che gli ha permesso di festeggiare la conquista del titolo con cinque punti di margine rispetto a Rizzi.

TRIS BUCCI MOTO

Se per Edoardo Savino è il primo titolo, per il team Bucci Moto Factory è il terzo titolo consecutivo dopo il trionfo di Christian Borrelli nel 2024 e di Lorenzo Pritelli nel 2025. Un traguardo prestigioso, ancor più in un 2026 dove la compagine di Claudio Bucci ha letteralmente monopolizzato la scena. Lo testimonia l'ordine d'arrivo di Gara 2 con 6 Honda Bucci Moto ai primi 9 posti, tra cui Lorenzo Fino terzo a completare il podio di gara-e-campionato. Non è bastato una doppio secondo posto nel weekend di Vallelunga a Luca Rizzi, mattatore dei primi due round, ma in calo nel momento decisivo, tanto da depauperare tutto il vantaggio costruito in avvio di stagione.

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