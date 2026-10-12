Il Gran Premio d'Indonesia di Maverick Viñales è stato una lunga sofferenza. Il pilota KTM ha chiuso diciassettesimo e ultimo a Mandalika, ancora limitato dall'infortunio alla spalla che non è guarita del tutto, e ha ammesso di aver capito già al mattino di non essere in condizione di correre.

Come se non bastasse, lo spagnolo è stato sanzionato con 16 secondi di penalità per il mancato rispetto della pressione minima degli pneumatici. Una sanzione senza conseguenze sul risultato: essendo già ultimo, non ha perso posizioni. Le sue parole nel post gara sono state raccolte da Manuel Pecino per Motosan

In crisi già dal Warm Up

Viñales non ha scoperto i suoi limiti durante la gara. Il quadro era chiaro prima dello spegnimento dei semafori, ma il pilota di Roses ha deciso di schierarsi comunque per rispetto della squadra: "Già durante il Warm Up mi sentivo malissimo. Quindi sì, ho corso la gara, ci ho provato per la mia squadra, ma non è servito a nulla. A metà gara ho cercato di capire come andavano gli altri, ma era molto difficile, davvero difficile".

Cerco di dare tutto, certo, in alcuni giri. Ma non mi sento nemmeno a mio agio sulla moto, quindi è molto dura. È molto difficile fare qualcosa di buono". In queste condizioni è impossibile trarre conclusioni sulla competitività della sua KTM partendo da questo 17° posto, mentre Il problema, nelle sue parole, non è soltanto fisico. Anche il feeling con la moto è mancato: "In queste condizioni è impossibile trarre conclusioni sulla competitività della sua KTM partendo da questo 17° posto, mentre Pedro Acosta ha chiuso quinto con l'altra moto austriaca.

Stop agli allenamenti

Dopo una domenica del genere, la priorità è recuperare. Viñales ha già deciso di fermarsi: "Eroero al limite. Adesso mi rilasserò e passerò alla prossima. Recupererò. Di sicuro non mi allenerò. Nei prossimi giorni cercherò di recuperare e vedrò come evolve la situazione. È stato un fine settimana molto duro".

Phillip Island in dubbio

Il prossimo appuntamento è in Australia, a Phillip Island, ma lo spagnolo non sa ancora in che condizioni ci arriverà. Alla domanda sulle sue chance di essere al via, la risposta è stata onesta: "Non ne ho idea. Devo vedere come mi sento fisicamente nei prossimi giorni e poi vedrò cosa fare".