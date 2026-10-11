Il round Superbike a Estoril termina con la vittoria di Nicolò Bulega in Gara 2. Dopo aver trionfato anche in Gara 1 e in Superpole Race, il campione del mondo 2026 ha sconfitto nuovamente il compagno di squadra Iker Lecuona. Ennesima doppietta del team Aruba Ducati in questa stagione fantastica.

SBK Estoril: Bulega piega Lecuona anche in Gara 2

Alla partenza Lecuona ha fulminato Bulega, che però ha risposto già durante il primo giro rimettendosi davanti. I due ducatisti hanno subito guadagnato un vantaggio importante sul resto del gruppo, ma niente battaglia. Iker ha cercato di stare con il teammate per poi sperare di poterlo attaccare, ma a un certo punto ha perso terreno e ha dovuto accontentarsi di un secondo posto comunque positivo.

Nonostante abbia già conquistato la corona iridata, Bulegas ha ancora tanta fame di vittorie e vuole concludere alla grande la sua esperienza nel campionato mondiale delle derivate di serie prima del salto in MotoGP. A Cremona aveva incassato tre sconfitte contro Lecuona, in Portogallo ha reagito da campione.

Surra di nuovo sul podio, Montella migliore pilota indipendente 2026

Il podio di Gara 2 SBK a Estoril è stato completato da Alberto Surra, che se lo era già preso nella Gara 1 e nella Superpole Race e che si è ripetuto anche nell'ultima manche. Il rookie del team Motocorsa ci ha preso gusto dopo il primo podio ottenuto nello scorso round al Cremona Circuit.

Alle spalle di Surra è arrivato Yari Montella, che anche grazie alla caduta di Alex Lowes si laurea miglior pilota indipendente Superbike 2026. Dopo che il Barni Racing Team si è assicurato il titolo di migliore squadra indipendente per il terzo anno di fila, un'altra gioia per il patron Marco Barnabò.

Bautista butta un podio, Bassani in top 5

Nel box Barni c'è anche un po' di rammarico per la caduta di Alvaro Bautista, che era terzo quando a cinque giri dalla fine di Gara 2 è caduto in curva 1 e ha buttato via la possibilità di tornare sul podio, forse per l'ultima volta nella sua carriera nel Mondiale Superbike. Era visibilmente arrabbiato e disperato per l'errore commesso.

In casa Bimota sorride Axel Bassani, bravo a portare la sua KB998 Rimini in top 5. Bene anche Lorenzo Baldassarri con la Ducati del team Go Eleven. In top 10 anche Garrett Gerloff su Kawasaki, Miguel Oliveira su BMW, Xavi Vierge su Yamaha e Jake Dixon su Honda.

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