MOTOGPSUPERBIKE MOTOCROSS IN PISTA STORIE DI MOTO NOVITA’PAOLO GOZZI BLOGBOOKSHOP

SBK Estoril, Gara 2: Bulega pigliatutto, Surra ci prende gusto, Bautista disperato

Superbike
di Matteo Bellan
Nicolò Bulega e Iker Lecuona corrono con le Ducati Panigale V4 R sulla pista di Estoril
Mondiale Superbike 2026, round Estoril: Nicolò Bulega si impone anche in Gara 2
Seguici su Google News
Il round Superbike a Estoril termina con la vittoria di Nicolò Bulega in Gara 2. Dopo aver trionfato anche in Gara 1 e in Superpole Race, il campione del mondo 2026 ha sconfitto nuovamente il compagno di squadra Iker Lecuona. Ennesima doppietta del team Aruba Ducati in questa stagione fantastica.

SBK Estoril: Bulega piega Lecuona anche in Gara 2

Alla partenza Lecuona ha fulminato Bulega, che però ha risposto già durante il primo giro rimettendosi davanti. I due ducatisti hanno subito guadagnato un vantaggio importante sul resto del gruppo, ma niente battaglia. Iker ha cercato di stare con il teammate per poi sperare di poterlo attaccare, ma a un certo punto ha perso terreno e ha dovuto accontentarsi di un secondo posto comunque positivo.
Nonostante abbia già conquistato la corona iridata, Bulegas ha ancora tanta fame di vittorie e vuole concludere alla grande la sua esperienza nel campionato mondiale delle derivate di serie prima del salto in MotoGP. A Cremona aveva incassato tre sconfitte contro Lecuona, in Portogallo ha reagito da campione.

Surra di nuovo sul podio, Montella migliore pilota indipendente 2026

Il podio di Gara 2 SBK a Estoril è stato completato da Alberto Surra, che se lo era già preso nella Gara 1 e nella Superpole Race e che si è ripetuto anche nell'ultima manche. Il rookie del team Motocorsa ci ha preso gusto dopo il primo podio ottenuto nello scorso round al Cremona Circuit.
Alle spalle di Surra è arrivato Yari Montella, che anche grazie alla caduta di Alex Lowes si laurea miglior pilota indipendente Superbike 2026. Dopo che il Barni Racing Team si è assicurato il titolo di migliore squadra indipendente per il terzo anno di fila, un'altra gioia per il patron Marco Barnabò.

Bautista butta un podio, Bassani in top 5

Nel box Barni c'è anche un po' di rammarico per la caduta di Alvaro Bautista, che era terzo quando a cinque giri dalla fine di Gara 2 è caduto in curva 1 e ha buttato via la possibilità di tornare sul podio, forse per l'ultima volta nella sua carriera nel Mondiale Superbike. Era visibilmente arrabbiato e disperato per l'errore commesso.
In casa Bimota sorride Axel Bassani, bravo a portare la sua KB998 Rimini in top 5. Bene anche Lorenzo Baldassarri con la Ducati del team Go Eleven. In top 10 anche Garrett Gerloff su Kawasaki, Miguel Oliveira su BMW, Xavi Vierge su Yamaha e Jake Dixon su Honda.
Classifica Gara 2 Superbike Estoril
Superbike Estoril, Gara 2: ordine di arrivo e classifica finale

Mondiale Superbike 2026: le nuove classifiche piloti e costruttori

CLASSIFICA PILOTI SUPERBIKE
  1. Nicolò Bulega
  2. Iker Lecuona
  3. Yari Montella
  4. Alex Lowes
  5. Sam Lowes
  6. Lorenzo Baldassarri
  7. Axel Bassani
  8. Alberto Surra
  9. Garrett Gerloff
  10. Alvaro Bautista
CLASSIFICA COSTRUTTORI SUPERBIKE
  1. Ducati
  2. Bimota
  3. BMW
  4. Yamaha
  5. Kawasaki
  6. Honda

Leggi anche

SBK Estoril: Prego s'accomodi, Nicolò Bulega e la Sprint sul velluto rossoSBK Estoril: Prego s'accomodi, Nicolò Bulega e la Sprint sul velluto rosso
Superbike Estoril: Tarran Mackenzie torna nel British con BMW, un team Ducati sparisce?Superbike Estoril: Tarran Mackenzie torna nel British con BMW, un team Ducati sparisce?
-> "In Testa": su Amazon è in vendita l'autobiografia di Jonathan Rea, sei volte campione del mondo SBK
Nicolò Bulega

diMatteo Bellan

Continua a leggere

loading

Potrebbe anche piacerti

Superbike Estoril: Nicolò Bulega vince la Superpole Race
Superbike

SBK Estoril: Prego s'accomodi, Nicolò Bulega e la Sprint sul velluto rosso

Superbike Estoril: Mackenzie torna al BSB, un team Ducati lascia
Superbike

Superbike Estoril: Tarran Mackenzie torna nel British con BMW, un team Ducati sparisce?

Superbike Estoril: Nicolò Bulega in trionfo
Superbike

SBK Nicolò Bulega l'implacabile: "Quando abbasso la visiera vedo tutto rosso"

Altre notizie

Partenza

Formula 1 Singapore: Verstappen sfata il tabù Marina Bay, ora la Red Bull fa paura

Formula 1
Supersport Estoril: Filippo Farioli secondo

Supersport Estoril: Peccato Filippo Farioli, gara 2 va in Spagna

In Pista
Raul Fernandez guarda Marco Bezzecchi sul podio MotoGP a Mandalika

Raul Fernandez, podio eroico dopo il chiarimento con Bezzecchi: "Non sono qui per giocare"

MotoGP
MotoGP 2027: i piloti conteranno sempre meno

MotoGP 2027 ecco chi comanda: "Abbiamo contratti con le squadre, non con i piloti"

MotoGP
IMG_2453_result

Noah Dettwiler, respinto tre volte dai medici del CIV: a Vallelunga il via libera e il primo punto dopo Sepang

Storie di Moto

Articoli popolari

MotoGP Indonesia: Marquez esausto dopo la vittoria

Marc Marquez contro gli obblighi extra pista: "È disumano stare sul podio dopo una Sprint"

MotoGP
Superbike: Danilo Petrucci quale 2027

SBK Danilo Petrucci al bivio 2027: "Male che vada ho tre ristoranti"

Superbike
rins-yamaha-motogp-indonesia

Minacce di morte ad Alex Rins dopo il caos coi commissari "Non è accettabile"

MotoGP
MotoGP Indonesia: l'incidente in partenza

"E' sempre colpa di Marquez": quando la TV prende fischi per fiaschi

Paolo Gozzi Blog
Superbike Estoril: gara 1 vince Nicolò Bulega

SBK Estoril: Gara 1 Bulega solita musica, il ragazzino resiste alla corazzata

Superbike
Privacy and cookie settings

Loading