La stagione di Tarran Mackenzie è finita, e con ogni probabilità anche la sua avventura nel Mondiale Superbike. Il pilota scozzese non ha ricevuto il via libera dai medici prima del round di Estoril e nel 2027 tornerà nel British Superbike . Una scelta che rischia di trascinarsi dietro anche il team MGM Ducati.

Mackenzie è fermo dal pesante incidente nelle FP2 del 10 luglio a Donington Park. Niente Estoril in questo weekend e niente finale di Jerez, in programma dal 16 al 18 ottobre: sulla Panigale del team tedesco correrà ancora il francese Loris Baz.

Il ritorno nel British con BMW

Durante la convalescenza Mackenzie ha pianificato il futuro insieme al padre Niall, protagonista della 500 Mondiale negli anni 90. Il 30enne torna nel campionato britannico che aveva vinto nel 2021 con la Yamaha, questa volta con il nuovo team BMW di Dale McElveen, managing director di Milwaukee per Regno Unito e Irlanda, e del socio Leigh Finley, che sarà anche direttore tecnico.

Non si tratta di una squadra qualunque: parliamo della squadra numero 1 di BMW nel BSB. Il compagno di Mackenzie sarà Rory Skinner.

MGM Ducati appesa a un filo

Il ritorno di Mackenzie nel BSB ha forti implicazioni sul team MGM, visto che il principale sponsor lo aveva portato il pilota. Il futuro del team di Michael Galinski è appeso ad un filo. Il posto vacante verrà rilevato da Go Eleven, che araddoppia l'impegno con Lorenzo Baldassarri confermato e il ballottaggio fra Alex Delbianco e Danilo Petrucci. La formazione italiana sta negoziando con MGM l'acquisto di parte del materiale tecnico: è più di un indizio su come evolverà la storia.

Tre anni nel Mondiale

Mackenzie ha corso tre stagioni in Superbike. Dopo un anno in Supersport, con la vittoria a sorpresa in condizioni miste a Most, era stato portato nel team Petronas Honda dall'allora responsabile Midori Moriwaki. A metà 2025 "Taz" aveva deciso di chiudere quel rapporto, perché non aveva più fiducia nel modo di lavorare della squadra.

Il passaggio di Scott Redding nel BSB gli aveva poi aperto un'occasione inattesa: completare la stagione con MGM Ducati. Con il team tedesco sono arrivati 13 piazzamenti nella top 10, con i picchi del quarto e quinto posto nelle Gara 2 del 2026 a Phillip Island e Misano. Ora la ripartenza è nel British, mentre il futuro di MGM si deciderà entro novembre.

Warm up: Lecuona e Bulega affilano le armi

Intanto nei dieci minuti di warm up del round 11 all'Estoril abituale prova di forza delle Ducati ufficiali con Iker Lecuona davanti a Nicolò Bulega per soli dieci millesimi. Facile prevedere l'ennesima giornata all'insegna del confronto in famiglia.