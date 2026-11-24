Stessa moto, nuovo team: Niccolò Antonelli lascia AltoGo Racing per accasarsi in Bike & Motor Racing sempre con la Yamaha R9 nel CIV Supersport.

Il progetto del team Bike & Motor Racing si fa sempre più interessante con un proverbiale colpo di mercato. La compagine di Alessandro Mazza ha annunciato l'ingaggio di Niccolò Antonelli per la stagione 2027 del CIV Supersport. Il trentenne motociclista romagnolo, vice-Campione Italiano in carica, andrà senza mezzi termini all'assalto di quel titolo sfuggitogli quest'anno.

GRAN COLPO NEL CIV SUPERSPORT

"La Tigre". Niccolò Antonelli, di comprovata esperienza internazionale con alle spalle lunghi trascorsi nel Motomondiale tra Moto3 (quattro vittorie all'attivo) e Moto2 oltre che nel Mondiale Supersport, affronterà la sua terza stagione consecutiva con una Yamaha R9. La seconda nel CIV Supersport, dove si è affermato come il pilota più vincente del 2026, annoverando quattro vittorie (tre soltanto nelle ultime quattro gare stagionali) sotto le insegne AltoGo Racing Team. Un ruolino di marcia che, tuttavia, non è stato sufficiente per battere Lorenzo Dalla Porta, laureatosi Campione Italiano di categoria con 37 punti di vantaggio proprio su

LE PAROLE DI NICCOLÒ ANTONELLI

Niccolò Antonelli ci riproverà nel 2027, in questa circostanza con nuovi colori. “Sono molto felice di entrare a far parte di Bike & Motor Racing Team. Fin dal primo incontro ho trovato un ambiente positivo e persone con grande entusiasmo e tanta voglia di lavorare. Mi sono sentito subito a mio agio", ha commentato Niccolò Antonelli. "Non vedo l'ora di ricambiare la fiducia che mi è stato dimostrata, dando il massimo in pista. Sono altrettanto contento di poter proseguire il percorso con Yamaha ed affrontare questa nuova sfida in sella alla R9, una moto molto competitiva che ritengo adatta ai nostri obiettivi. Ci sono tutte le premesse per iniziare a lavorare nella giusta direzione. Ci aspetta un inverno intenso, sarà fondamentale trovare il miglior feeling in modo da arrivare pronti all'inizio del campionato".

LE AMBIZIONI DI BIKE & MOTOR RACING

Con l'innesto di Niccolò Antonelli, affiancato presumibilmente da un secondo pilota ancora da annunciare, Bike & Motor Racing Team punta ad alzare l'asticella. "Siamo entusiasti di accogliere Niccolò Antonelli nella nostra squadra", ha caldamente ammesso Alessandro Mazza, Team Manager di Bike & Motor Racing. "Un pilota che porta con sé esperienza, professionalità e una grande conoscenza delle corse. Crediamo molto in questa scelta, siamo convinti che possa rappresentare un valore aggiunto per il nostro progetto. Per il 2027 vogliamo compiere un ulteriore passo avanti, incrementare il livello delle nostre prestazioni e mettere Niccolò nelle condizioni migliori per esprimere tutto il suo potenziale. Ci sarà tanto lavoro da fare, ma siamo determinati a costruire una stagione competitiva e a giocarci le nostre possibilità nelle posizioni di vertice".

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