Anche stavolta Iker Lecuona è partito lancia in resta, ma è durato al comando un solo giro. Sbagliando la frenata in fondo al rettilineo ha spalancato la strada a Nicolò Bulega , che così si è trovata servita sul piatto d'argento la vittoria più facile dell'anno. L'errore non è stato gratuito, il Cannibale alitava già sul collo: la giornata di festa che Iker aveva vissuto a Cremona è già un pallido ricordo.

Per l'orario mattutino oltre al cielo velato le temperature di aria e asfalto sono state più basse rispetto a gara 1: 19 °C aria e 24 °C asfalto. Per cui nessuno ha azzardato la scelta della gomma da qualifica, optando per la più stabile SCX, la soffice da gara lunga. Meglio ancora per Bulega, che con la SCX va a nozze anche sulla distanza breve. Una volta andato davanti, al neo campione del Mondo è bastato gestire il vantaggio, altra specialità della casa.

Bulega nella storia

Aggiornare le statistiche sempre più brillanti del Cannibale è diventata un'ambitudine. In sole tre stagioni il 26enne ducatista si è conquistato una posizione di spicco accanto ai grandissimi della Superbike. Le sue 48 vittorie in 104 vittorie fanno impressione, ma ancora di più la sequenza di 45 podi consecutivi: restano ancora quattro corse prima del salto in MotoGP, c'è tempo per andare all'assalto del primato assoluto di 48 podi di fila di Jonathan Rea edizione 2018-19. Basti pensare che in 104 partecipazioni è salito sul podio in 88 occasioni. E, specifichiamo, quasi sempre primo o secondo. Tutto molto impressionante.

Alberto Surra sei magico!

Con l'errore in curva 1 Iker Lecuona ha rischiato anche di finire nelle fauci di un Miguel Oliveira che sulla pista di casa ha ritrovato improvvisamente verve. Il podio era quello che voleva, per ripetere il risultato d'inizio stagione a Portimao. Ma c'era da fare i conti con Alberto Surra, rimasto attardato in curva 1 per il caos innescato da Yari Montella di cui ha fatto le spese Alex Lowes. Il ragazzino di Motocorsa ha recuperato alla grandissima e all'ultimo giro ha messo in crisi e sconfitto Oliveira vincitore di 5 GP in MotoGP. E' la terza volta sul podio nelle ultime quattro corse: bellissimo.

Mondiale agli sgoccioli