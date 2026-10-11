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Fermin Aldeguer senza pace, altro infortunio e nuova operazione: le condizioni del pilota

MotoGP
di Matteo Bellan
Fermin Aldeguer pilota del team Gresini MotoGP sulla griglia di partenza
MotoGP Indonesia, nuovo infortunio per Aldeguer: le condizioni del pilota
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Il pilota spagnolo sta vivendo un 2026 abbastanza travagliato: nella gara a Mandalika ha accusato un altro problema fisico.
È finita male la trasferta in Indonesia per Fermin Aldeguer, vittima di un nuovo infortunio. Caduto nelle prime fasi della gara MotoGP, gli è stata diagnosticata una frattura alla base del primo osso metacarpale della mano destra e dovrà essere sottoposto a un intervento chirurgico, che verrà eseguito a Barcellona. Lo ha comunicato il team Gresini Racing, che ovviamente spera di averlo regolarmente a disposizione nel Gran Premio d'Australia in programma a Phillip Island nel weekend 23-25 ottobre. I tempi di recupero dovrebbero essere comunicati solo dopo l'operazione.
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