Il pilota spagnolo sta vivendo un 2026 abbastanza travagliato: nella gara a Mandalika ha accusato un altro problema fisico.
È finita male la trasferta in Indonesia per Fermin Aldeguer
, vittima di un nuovo infortunio. Caduto nelle prime fasi della gara MotoGP
, gli è stata diagnosticata una frattura alla base del primo osso metacarpale della mano destra
e dovrà essere sottoposto a un intervento chirurgico, che verrà eseguito a Barcellona. Lo ha comunicato il team Gresini Racing, che ovviamente spera di averlo regolarmente a disposizione nel Gran Premio d'Australia in programma a Phillip Island nel weekend 23-25 ottobre. I tempi di recupero dovrebbero essere comunicati solo dopo l'operazione.