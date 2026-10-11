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MotoGP GP Indonesia: Bezzecchi spaziale, Aprilia padrona, e le Ducati? Cronaca e classifica

MotoGP
di Diana Tamantini
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Ritiri, cadute e un dominio tutto Aprilia: cronaca e classifica della gara lunga della MotoGP nel GP Indonesia a Mandalika.
Brilla Aprilia sulla pista indonesiana, stiamo parlando di un podio esclusivamente composto da RS-GP, anzi una top 4, visto che giù dal podio c'è Ai Ogura. Oggi emergono soprattutto i due protagonisti subito KO ieri: Marco Bezzecchi trionfa per la prima volta dal GP Mugello, regalando la vittoria numero 300 all'Italia. Segue un acciaccato Raul Fernandez, in terza piazza c'è Jorge Martin che si riprende la leadership iridata. Complice il 6° posto di Marc Marquez, superato ad una decina di giri dalla fine da Ogura e Pedro Acosta dopo aver tenuto a lungo il passo per il 4° posto. Pecco Bagnaia cade, Toprak Razgatlioglu si ritira per il dolore alla spalla. Ecco com'è andato il Gran Premio in Indonesia.

Gara MotoGP 

Abbinamento di gomme goft-media per tutti in griglia. Record di pubblico anche a Mandalika per questo GP, che si chiude oggi con la gara lunga della MotoGP. Ricordiamo, senza Aleix Espargaro, in difficoltà per tutto il GP e, d'accordo con Honda, ritirato ufficialmente prima del warm up. Alla prima curva ci prova Bezzecchi ma Fernandez risponde prontamente, seguono Marc Marquez, Di Giannantonio, Aldeguer, Martin, Ogura e tutti gli altri. Non dura molto la gara di Aldeguer, fuori per caduta, mentre in pochi giri Martin risale, è ormai a ridosso del podio ed al 3° giro sferra l'attacco a Marquez, componendo così un iniziale trio tutto Aprilia. Il #93 deve guardarsi le spalle, sta recuperando anche Acosta.
Fuori dal GP anche Miller e Bagnaia per cadute, ritorna al box invece Razgatlioglu, costretto al ritiro dalla spalla dolorante dopo la lussazione nell'incidente delle FP2. Tornando davanti: Raul Fernandez (ricordiamo, non a posto fisicamente dopo l'incidente di ieri) e Marco Bezzecchi sono scappati, Jorge Martin è 3° a distanza, poi ci sono Marc Marquez e Pedro Acosta in tandem, alternandosi al 4° posto per gestire la ben nota situazione della pressione gomme. I due devono stare attenti, dietro di loro stanno arrivando Di Giannantonio e Ogura... Al 18° di 27 giri cambia la vetta: Bezzecchi attacca e in breve voola via, mentre Fernandez sembra ora in modalità "sopravvivenza". Si arriva così al traguardo, il romagnolo ritrova la quadra ed il successo di GP! Dietro Jorge Martin è 3° e Ai Ogura 4°, a completare l'apoteosi Aprilia in questo appuntamento a Mandalika.

La classifica del GP Indonesia 

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Aprilia

diDiana Tamantini

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