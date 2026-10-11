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MotoGP, Aleix Espargaro si ferma: classifica warm up e orari del GP Indonesia

MotoGP
di Diana Tamantini
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Arriva la notizia dello stop di Aleix Espargaro, fuori quindi dal GP Indonesia: com'è andato il warm up MotoGP e gli orari delle gare di oggi a Mandalika.
Arriva un ritiro prematuro, quello di Aleix Espargaro, in grande difficoltà per tutto il weekend dopo il lungo stop. Honda quindi procede solamente con Luca Marini ed il duo LCR in questa domenica di GP, iniziata con le Aprilia in vetta alla classifica del warm up. Non manca qualche piccola "scintilla" tra Raul Fernandez e Marco Bezzecchi, che già ieri non se le sono mandate a dire, e oggi in questa prima mini-sessione hanno mostrato una mimica eloquente una volta vicini nelle prove di partenza... Ecco com'è andata e gli orari di oggi del GP Indonesia.

Honda ferma Aleix Espargaro

L'ipotesi era già sul tavolo, oggi è diventata concreta con la breve comunicazione ufficiale del team factory, che perde così il sostituto di Joan Mir per questo GP. "A causa del periodo di inattività fisica dovuto alle lesioni subite all'inizio del 2026 e delle particolari richieste fisiche di Mandalika, Aleix Espargaro e il team hanno deciso di ritirare il pilota #41 dal GP Indonesia a causa di una persistente difficoltà fisica".

La classifica del Warm Up MotoGP 

Prove soprattutto di gomme, non si vuole ricadere nelle situazioni viste lo scorso fine settimana a Motegi, ma non mancano anche gli ultimi aggiustamenti in vista del GP. "Ci siamo dimenticati di ieri e guardiamo alla gara di oggi" ha dichiarato Paolo Bonora a motogp.com durante questo turno. Non manca preoccupazione per il piccolo infortunio di Fernandez e la speranza che non lo condizioni troppo durante la corsa odierna. Ricordiamo, non l'unico con problemi fisici: anche Fabio Quartararo non è del tutto OK dopo la caduta del venerdì, con dolori a collo, spalla e pollice sinistro, ma fortunatamente nessuna frattura. A referto la caduta di Jorge Martin alla curva 11 nel minuto finale del turno.

Gli orari del GP Indonesia 

La diretta Sky Sport
6:00 Moto3 Gara – 20 giri
7:15 Moto2 Gara – 22 giri
9:00 MotoGP Gara – 27 giri
La differita TV8
11:00 Moto3 Gara – 20 giri
12:15 Moto2 Gara – 22 giri
14:00 MotoGP Gara – 27 giri

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Honda

diDiana Tamantini

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