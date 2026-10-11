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È fatta in Indonesia: strapotere Quiles, campione del mondo Moto3 2026

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di Diana Tamantini
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Maximo Quiles si impone di autorità nel Gran Premio a Mandalika e chiude i conti, è campione del mondo Moto3 2026.
Secondo match point per il titolo e non ha sbagliato. Maximo Quiles ha stravinto il Gran Premio dell'Indonesia ed è il nuovo campione del mondo Moto3. Il giovane prodigio murciano, con 132 punti di vantaggio sul primo dei rivali (ne bastavano 125), diventa anche il quinto pilota di sempre a vincere un titolo iridato con ancora cinque round da disputare, dopo nomi del calibro di Hailwood, Agostini, Rossi e il suo mentore Marc Marquez, con il fratello Alex subito accorso in pista per festeggiarlo. Si inchinano gli avversari, c'era poco da fare quest'anno...

Maximo Quiles, breve carriera del nuovo campione Moto3 

Classe 2008, ha ereditato la passione per le moto dal papà, che correva su strada a livello amatoriale. Aveva appena 4 anni quando è salito in sella ad una minimoto, per poi iniziare a correre nei circuiti locali dal 2014, quando aveva 6 anni. Un bambino prodigio del motociclismo che è fatto notare fin da subito nelle competizioni nazionali Minimoto e MiniGP, attirando l'attenzione di vari talent scout. Nel 2021, come Maximo Martinez, debutta in European Talent Cup con il Team Laglisse e conquista la vittoria di campionato con tre vittorie, cinque podi e 171 punti, con 17 punti di margine sul primo inseguitore.
Nel 2023, come Maximo Quiles, entra nell'Aspar Team e conquista il suo secondo titolo ETC. Nel 2025 diventa pilota ufficiale nel Mondiale Moto3 e inizia a farsi notare fin da subito. Quest'anno, sempre con lo stesso team, l'assalto al titolo era scontato e Quiles domina il campionato: con quella di oggi sono 10 vittorie stagionali, a cui aggiungere altri cinque podi, con un solo 11° posto come peggior risultato e uno zero per infortunio in Inghilterra, questo in 17 GP finora disputati. Il miglior biglietto da visita per l'approdo in Moto2 nel 2027, ed anche la MotoGP appare già molto vicina.

La classifica del GP Indonesia 

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diDiana Tamantini

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