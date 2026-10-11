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Moto2 da paura, botto multiplo e bandiera rossa: cos'è successo in Indonesia

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di Diana Tamantini
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Prima partenza da paura per la Moto2 in Indonesia: ecco cos'è successo alla prima curva nel GP a Mandalika.
Neanche il tempo di partire che arriva il brivido proprio alla prima curva. Daniel Holgado, Joe Roberts, David Alonso e Collin Veijer sono i protagonisti di un incidente davvero da paura al via del GP della Moto2, con immediata bandiera rossa per soccorrere i ragazzi. Tutto parte dal contatto di Holgado col posteriore del compagno di squadra Alonso, Roberts che lo seguiva deve mollare la moto per evitare di investirlo, mentre Alonso viene letteralmente lanciato dalla sua KALEX, che nella carambola colpisce l'incolpevole Veijer. Doppio botto in casa Aspar subito dopo la festa per il titolo Moto3 di Maximo Quiles...
-> VIDEO L'incidente da paura alla prima curva a Mandalika
Tutto fermo, si attende ora di capire la procedura di ripartenza, sembra che fortunatamente non ci siano conseguenze serie per i piloti, tutti tornati ai rispettivi box sulle proprie gambe. Alla fine con una procedura veloce di ripartenza e distanza di gara ridotta a 14 giri si ripresentano tutti in griglia. Tranne David Alonso, che almeno sembra fisicamente a posto, ma gli uomini di Aspar non riescono a sistemare la moto pesantemente danneggiata... Subito fuori anche Joe Roberts, nemmeno per lui la corsa contro il tempo per sistemare le moto ha pagato.

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