Un'incredibile colpo di scena per Escrig e Forward, KO per problema tecnico a due giri dalla fine. Ecco com'è andato il GP e la situazione mondiale Moto2
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Stava arrivando un'incredibile e storica prima vittoria Moto2 per il costruttore Forward con Alex Escrig. Ma il destino beffardo ha deciso che non era il momento: a due giri dalla fine ecco il KO tecnico che fa disperare il box ed il pilota spagnolo, che dalla ripartenza dopo il primo incidente
aveva comandato la corsa ed era pronto a contenere la rimonta di Izan Guevara. Ma l'alfiere Pramac Yamaha ha invece avuto strada libera...Vittoria di GP e altri punti rosicchiati e Manuel Gonzalez, ma non troppo, visto che il leader Moto2 è arrivato 2° al traguardo.
La "prima gara" s'era interrotta subito a causa di un incidente multiplo alla prima curva (piloti fortunatamente tutti interi). Bandiera rossa immediata e in seguito la ripartenza per 14 giri, senza però David Alonso e Joe Roberts. In brevissimo tempo emerge chi aveva già portato il primo storico podio
a Forward, il più giovane costruttore della Moto2. Alex Escrig realizza una gara bellissima e aveva anche preso un certo margine, ma Izan Guevara stava cercando la rimonta negli ultimi giri della corsa e non appariva troppo lontano. L'eventuale duello non è mai avvenuto: a due giri dalla fine Escrig si sposta fuori pista e alza la mano. È la fine della gara, in KLINT Forward Racing non possono crederci, inevitabile disperazione anche per Alex Escrig. Izan Guevara invece ha strada libera e coglie una vittoria che gli permette di portarsi a -5,5 da Manuel Gonzalez 2° al traguardo. Aspar limita i danni: arriva sul podio Daniel Holgado dopo il grosso rischio nel citato incidente iniziale. A referto il ritiro per caduta di Celestino Vietti, chiude 9° Tony Arbolino, è 12° il rookie Luca Lunetta.
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