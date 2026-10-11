MOTOGPSUPERBIKE MOTOCROSS IN PISTA STORIE DI MOTO NOVITA’PAOLO GOZZI BLOGBOOKSHOP

Alex Escrig e Forward, dal sogno Moto2 alla grande beffa. Intanto Guevara e Gonzalez...

In Pista
di Diana Tamantini
moto2-escrig-forward-out-indonesia
Seguici su Google News
Un'incredibile colpo di scena per Escrig e Forward, KO per problema tecnico a due giri dalla fine. Ecco com'è andato il GP e la situazione mondiale Moto2.
Stava arrivando un'incredibile e storica prima vittoria Moto2 per il costruttore Forward con Alex Escrig. Ma il destino beffardo ha deciso che non era il momento: a due giri dalla fine ecco il KO tecnico che fa disperare il box ed il pilota spagnolo, che dalla ripartenza dopo il primo incidente aveva comandato la corsa ed era pronto a contenere la rimonta di Izan Guevara. Ma l'alfiere Pramac Yamaha ha invece avuto strada libera...Vittoria di GP e altri punti rosicchiati e Manuel Gonzalez, ma non troppo, visto che il leader Moto2 è arrivato 2° al traguardo.

Com'è andato il GP Moto2 in Indonesia 

La "prima gara" s'era interrotta subito a causa di un incidente multiplo alla prima curva (piloti fortunatamente tutti interi). Bandiera rossa immediata e in seguito la ripartenza per 14 giri, senza però David Alonso e Joe Roberts. In brevissimo tempo emerge chi aveva già portato il primo storico podio a Forward, il più giovane costruttore della Moto2. Alex Escrig realizza una gara bellissima e aveva anche preso un certo margine, ma Izan Guevara stava cercando la rimonta negli ultimi giri della corsa e non appariva troppo lontano. L'eventuale duello non è mai avvenuto: a due giri dalla fine Escrig si sposta fuori pista e alza la mano. È la fine della gara, in KLINT Forward Racing non possono crederci, inevitabile disperazione anche per Alex Escrig. Izan Guevara invece ha strada libera e coglie una vittoria che gli permette di portarsi a -5,5 da Manuel Gonzalez 2° al traguardo. Aspar limita i danni: arriva sul podio Daniel Holgado dopo il grosso rischio nel citato incidente iniziale. A referto il ritiro per caduta di Celestino Vietti, chiude 9° Tony Arbolino, è 12° il rookie Luca Lunetta.

La classifica Moto2 

Leggi anche

Formazione che corre: Italtrans Moto2, lezione di motorsport agli studenti di E-RacingFormazione che corre: Italtrans Moto2, lezione di motorsport agli studenti di E-Racing
Moto2 Mandalika: Guevara si prende la pole, Escrig sorprende e Gonzalez affondaMoto2 Mandalika: Guevara si prende la pole, Escrig sorprende e Gonzalez affonda
-> Seguiteci anche su Instagram: @Corsedimoto
Moto2

diDiana Tamantini

Continua a leggere

loading

Potrebbe anche piacerti

moto2-crash-indonesia
In Pista

Moto2 da paura, botto multiplo e bandiera rossa: cos'è successo in Indonesia

quiles-campione-moto3
In Pista

È fatta in Indonesia: strapotere Quiles, campione del mondo Moto3 2026

KC2A1235_result
In Pista

Bis di Alessandro Delbianco: Campione CIV Superbike 2026

Altre notizie

837953301_1632993148290098_5493650773604645576_n.png_result

Vicente Pérez Selfa, Campione divisivo del CIV: "Ecco perché sono rimasto in Moto3"

Storie di Moto
MotoGP Indonesia: Toprak Razgatlioglu dolorante e penalizzato

Toprak Razgatlioglu penalizzato a Mandalika: con la spalla lussata partirà ultimo nel GP Indonesia

MotoGP
moto2-crash-indonesia

Moto2 da paura, botto multiplo e bandiera rossa: cos'è successo in Indonesia

In Pista
quiles-campione-moto3

È fatta in Indonesia: strapotere Quiles, campione del mondo Moto3 2026

In Pista
espargaro-motogp-out-indonesia

MotoGP, Aleix Espargaro si ferma: classifica warm up e orari del GP Indonesia

MotoGP

Articoli popolari

MotoGP Indonesia: Marquez esausto dopo la vittoria

Marc Marquez contro gli obblighi extra pista: "È disumano stare sul podio dopo una Sprint"

MotoGP
Superbike Estoril: Nicolò Bulega svetta in FP1

SBK Estoril, Prove 1: Incredibile Bulega ma il ragazzino scatta in avanti

Superbike
Superbike: Danilo Petrucci quale 2027

SBK Danilo Petrucci al bivio 2027: "Male che vada ho tre ristoranti"

Superbike
MotoGP Indonesia: l'incidente in partenza

"E' sempre colpa di Marquez": quando la TV prende fischi per fiaschi

Paolo Gozzi Blog
rins-yamaha-motogp-indonesia

Minacce di morte ad Alex Rins dopo il caos coi commissari "Non è accettabile"

MotoGP
Privacy and cookie settings

Loading