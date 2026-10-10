Izan Guevara conferma di essere l'uomo da battere a Mandalika e conquista la pole position della Moto2 , mentre il leader del Mondiale Manuel Gonzalez vive un sabato da dimenticare e scatterà soltanto dalla decima casella. Accanto allo spagnolo, in prima fila, la vera sorpresa di giornata: Alex Escrig con la Forward. Completa il terzetto di testa David Alonso, staccato di 0,210 secondi.

Guevara arrivava alle qualifiche da favorito, seppur silenzioso. Il primo inseguitore di Gonzalez in classifica aveva chiuso in testa le prequalifiche di venerdì ( Moto2 Mandalika: Guevara da record nelle pre-qualifiche, Gonzalez 4° tra visiera persa e blackout ) e si presentava in Indonesia forte delle vittorie nelle ultime due gare del Mondiale. Una domanda aleggiava sul paddock: il club dei poleman si sarebbe allargato ancora? Su 16 appuntamenti erano già undici i piloti diversi partiti dal primo posto.

Q1, show delle KTM Ajo

La Q1 è stata una passerella per la squadra Red Bull KTM Ajo. Dopo un venerdì altalenante, Collin Veijer e Jose-Antonio Rueda hanno chiuso il turno in prima e seconda posizione. Grande soddisfazione anche in Honda-Asia, con Taiyo Furusato terzo e quindi promosso in Q2.

Curioso il modo in cui è stato assegnato l'ultimo biglietto per la sessione decisiva. Joe Roberts (Kalex) e Luca Lunetta (Boscoscuro) hanno fatto segnare lo stesso identico tempo: a fare la differenza è stato il secondo miglior giro, più rapido per l'americano, che è passato a spese del pilota italiano.

Escrig, poi la zampata di Guevara

Quando i 18 piloti si sono lanciati in pista per la Q2, poco dopo le 14, l'asfalto del Mandalika Circuit era rovente: oltre 55 gradi, valori superiori persino a quelli dell'anno scorso. Dopo il primo assalto al tempo, in vetta c'era Escrig, di pochissimo davanti a Ivan Ortola e Filip Salac. Alle loro spalle Guevara e Senna Agius, mentre Gonzalez era soltanto nono dopo il primo tentativo, con un grosso scivolone da gestire proprio mentre stava migliorando.

Tutti ai box, poi di nuovo in pista a circa sei minuti dalla fine. Guevara, già ben piazzato in quarta posizione, è stato il primo pilota della Moto2 a girare in 1'31, scalzando Escrig dal comando. Una posizione che non avrebbe più mollato.

Gonzalez, giro cancellato

Il pilota Intact sembrava aver trovato il giro buono: pista libera e parziali promettenti, finché il numero 18 non è finito oltre i limiti del tracciato. Tempo cancellato. Al passaggio successivo Gonzalez è salito al settimo posto, con Escrig, Daniel Munoz, Ortola, Veijer e Arbolino a separarlo dal rivale. Poi si sono infilati davanti anche Alonso e Lopez, e l'ultimo piccolo miglioramento è valso al capoclassifica appena la decima piazza.

In seconda fila partiranno Holgado, Munoz e Ortola, mentre Veijer, il più veloce della Q1, ha chiuso ottavo. Giornata storta per Senna Agius, solo 14° nella breve battaglia sotto il caldo. Domenica Guevara scatterà davanti a tutti con l'occasione di rosicchiare punti preziosi a un Gonzalez costretto alla rimonta.