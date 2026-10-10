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Sprint MotoGP Indonesia, Marquez ringrazia Aprilia per il regalo: la classifica piloti aggiornata

MotoGP
di Matteo Bellan
Marc Marquez guida la Ducati MotoGP a Mandalika
MotoGP Indonesia: Marc Marquez conquista la vittoria nella Sprint Race, disastro Aprilia
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Aprilia fa quello che non doveva fare, cioè sbagliare: Ducati si prende la sprint race a Mandalika e anche la doppia leadership nel Mondiale.
Il sabato del Gran Premio d'Indonesia 2026 si conclude con una Sprint MotoGP nella quale a trionfare è stato Marc Marquez, nuovo leader della classifica generale. Podio completato dalla Aprilia di Ai Ogura e dalla Ducati di Fabio Di Giannantonio.
Jorge Martin solo quarto, dopo essere stato in testa alla corsa con un margine di oltre un secondo su Marquez. Per un problema di pressione gomme ha dovuto rallentare e far passare il connazionale, poi nel tentativo di rifarsi sotto ha commesso un errore e ha perso il podio, oltre alla leadership nel Mondiale MotoGP. Tanta delusione in casa Aprilia, considerando anche il contatto Bezzecchi-Fernandez avvenuto alla partenza, con entrambi i piloti caduti e ritirati.

GP Indonesia: cronaca e risultati della sprint race

1° GIRO: alla partenza caduta di Fernandez e Bezzecchi in curva 1, in testa alla corsa si è messo Martin seguito da Marquez, più staccati Ogura, Di Giannantonio, Aldeguer e Acosta.
3° GIRO: warning per track limits a Marquez e Acosta.
4° GIRO: Martin guida la corsa con 7 decimi su Marquez, che a sua volta ha circa 1 secondo su Ogura, tallonato da Diggia e Acosta. In zona punti anche Alex Marquez, Aldeguer, Bagnaia e Marini.
6° GIRO: continua a salire il vantaggio di Jorge su Marc, circa 1"5.
9° GIRO: Martin aveva 1"4 di vantaggio e si lascia sfilare da Marquez, forse un problema di pressione gomme.
10° GIRO: Marquez leader, con Martin attaccato, ma il pilota Aprilia ha vicino anche Ogura e Diggia. Acosta ha fatto un long lap causa track limits.
11° GIRO: Marc riesce a tenere Jorge a 3-4 decimi.
12° GIRO: ERRORE DI MARTIN, che finisce per essere superato sia da Ogura sia da Diggia.
13° GIRO: Marquez trionfa davanti a Ogura e Di Giannantonio. Martin solo quarto.
Classifica Sprint Race MotoGP Indonesia 2026
MotoGP Indonesia 2026, risultati Sprint: la classifica finale

Mondiale MotoGP 2026: le nuove classifiche piloti e costruttori

CLASSIFICA PILOTI MOTOGP
  1. Marc Marquez 343 punti
  2. Jorge Martin 339 punti (-4)
  3. Marco Bezzecchi 284 punti (-59)
  4. Pedro Acosta 247 punti (-96)
  5. Ai Ogura 246 punti (-97)
  6. Fabio Di Giannantonio 237
  7. Raul Fernandez 216
  8. Pecco Bagnaia 166
  9. Alex Marquez 163
  10. Fermin Aldeguer 125
  11. Enea Bastianini 116
  12. Luca Marini 104
  13. Brad Binder 99
  14. Diogo Moreira 74
  15. Fabio Quartararo 67
  16. Franco Morbidelli 57
  17. Johan Zarco 48
  18. Joan Mir 33
  19. Jack Miller 28
  20. Alex Rins 24
  21. Toprak Razgatlioglu 21
  22. Maverick Vinales 12
  23. Iker Lecuona 9
  24. Augusto Fernandez 6
  25. Pol Espargaro 5
  26. Somkiat Chantra 3
  27. Takaaki Nakagami 3
CLASSIFICA COSTRUTTORI MOTOGP
  1. Ducati 481 punti
  2. Aprilia 478 punti
  3. KTM 300
  4. Honda 161
  5. Yamaha 90

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