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Qualifiche MotoGP Indonesia: Fernandez beffa tutti, Aprilia scatenata

MotoGP
di Diana Tamantini
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Aprilia continua a dominare, ma c'è una "prima volta" in pole position. Come sono andate le qualifiche MotoGP del GP Indonesia a Mandalika.
Raul Fernandez è decisamente scatenato in Indonesia, arriva oggi la sua prima pole position in MotoGP. Si ferma a circa un decimo dal nuovo record assoluto stampato ieri, ma l'alfiere Trackhouse sta davvero volando sulla pista indonesiana. Che sia un "problema" per i compagni di marca in lizza per il titolo? Marco Bezzecchi partirà dalla seconda casella in griglia, terzo è Fabio Di Giannantonio, mentre Marc Marquez è in seconda fila, proprio davanti al leader iridato Jorge Martin. Alle 9:00 ora italiana scatterà la Sprint, ecco come sono andate le qualifiche a Mandalika.

MotoGP Q1, due posti per andare avanti 

In azione anche Toprak Razgatlioglu dopo l'incidente nelle FP2 con guaio alla spalla (ecco cos'è successo). un turno decisamente incidentato: Johann Zarco cadrà ben due volte, ma finiscono a terra anche Jack Miller ed Ai Ogura, quest'ultimo proprio quando si era assicurato provvisoriamente uno dei due posti per la Q2! Gli ultimi della lista saranno Enea Bastianini e Diogo Moreira, Alla fine i due piazzamenti utili andranno proprio a Ogura rimasto in P2 ed a Fermin Aldeguer al comando del turno.

MotoGP Q2, chi si prende la pole? 

Una volta di più, subito in evidenza le Aprilia con chiare intenzioni. Finora le RS-GP hanno dettato il passo a Mandalika, soprattutto però con Raul Fernandez, che ha davvero messo in mostra qualcosa in più rispetto ai colleghi di marca. Non arriva un nuovo record, già scritto ieri, ma alla fine Fernandez tira un sospiro di sollievo: era già andato vicino alla prima pole MotoGP, stavolta ce la fa, con un decimo di margine su Marco Bezzecchi. Occhio al duello per il vertice della generale, appena più indietro: Marc Marquez precede Jorge Martin, sono divisi da due lunghezze e fin dalla Sprint di oggi ogni punto sarà importante.

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