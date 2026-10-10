Toprak Razgatlioglu
protagonista di un violento incidente nell'ultima sessione di prove libere MotoGP a Mandalika. Ecco cos'è successo.
È quanto accaduto nelle FP2, l'ultima sessione di prove libere MotoGP prima delle qualifiche in Indonesia
. Abbiamo infatti assistito ad un bruttissimo highside per Toprak Razgatlioglu, "lanciato" dalla sua Yamaha alla curva 13. Il pilota si porta subito la mano alla spalla sinistra, con preoccupazione in Pramac. Segue una breve bandiera rossa per controllare la pista, mentre il turco lascia la pista sulle sue gambe, anche se storto sul lato destro come se ci fosse un problema... Ma lo troviamo poco dopo al box come se nulla fosse!
Cos'è successo a Toprak Razgatlioglu
Ai microfoni di motogp.com, Paolo Pavesio ha spiegato che la spalla si è lussata nella caduta ed è stata rimessa al suo posto a bordo pista. Toprak è tornato al box con l'intenzione di ripartire subito come se nulla fosse, ma il team non gliel'ha permesso. Col dottor Charte immediatamente al box a monitorare la situazione, il turco ha tenuto un po' di ghiaccio sulla spalla ed è poi ripartito per la Q1! Sembra tutto dovuto alla sfortuna: il pilota avrebbe perso il controllo della sua M1 per colpa di una visiera a strappo in quel punto dell'asfalto.
FP2: Aprilia vs Ducati
La sessione di prove libere odierna s'è conclusa con le Aprilia sempre al comando, come visto già da ieri. Stavolta con Marco Bezzecchi in testa a precedere il collega Trackhouse ieri da record nelle Practice
, Raul Fernandez, al terzo posto troviamo Marc Marquez come prima Ducati, ma c'è anche Pecco Bagnaia di nuovo in top 10. Attenzione però anche a Pedro Acosta su KTM, ormai con costanza l'unico non-Aprilia e non-Ducati nelle zone alte, come si vede anche in questa sessione. Ci si prepara per un'accesa qualifica sul circuito di Mandalika.