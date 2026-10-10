Toprak Razgatlioglu protagonista di un violento incidente nell'ultima sessione di prove libere MotoGP a Mandalika. Ecco cos'è successo.

È quanto accaduto nelle FP2, l'ultima sessione di prove libere MotoGP prima delle qualifiche in Indonesia . Abbiamo infatti assistito ad un bruttissimo highside per Toprak Razgatlioglu, "lanciato" dalla sua Yamaha alla curva 13. Il pilota si porta subito la mano alla spalla sinistra, con preoccupazione in Pramac. Segue una breve bandiera rossa per controllare la pista, mentre il turco lascia la pista sulle sue gambe, anche se storto sul lato destro come se ci fosse un problema... Ma lo troviamo poco dopo al box come se nulla fosse!

Cos'è successo a Toprak Razgatlioglu

Ai microfoni di motogp.com, Paolo Pavesio ha spiegato che la spalla si è lussata nella caduta ed è stata rimessa al suo posto a bordo pista. Toprak è tornato al box con l'intenzione di ripartire subito come se nulla fosse, ma il team non gliel'ha permesso. Col dottor Charte immediatamente al box a monitorare la situazione, il turco ha tenuto un po' di ghiaccio sulla spalla ed è poi ripartito per la Q1! Sembra tutto dovuto alla sfortuna: il pilota avrebbe perso il controllo della sua M1 per colpa di una visiera a strappo in quel punto dell'asfalto.

FP2: Aprilia vs Ducati