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Bezzecchi e Fernandez che botta! Due Aprilia subito eliminate dalla Sprint MotoGP - VIDEO

MotoGP
di Diana Tamantini
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Prima curva di nuovo al centro di un incidente che mette fuori causa due protagonisti: cos'è successo al via della MotoGP Sprint in Indonesia.
Due Aprilia fuori alla prima curva della MotoGP Sprint in Indonesia, quelle stesse dei due migliori piloti in qualifica. Raul Fernandez non ha davvero festeggiato alla grande la prima pole in classe regina, tirato giù (senza colpa) da Marco Bezzecchi che gli stava appena davanti. Alla primissima curva si sono infilati in troppi (gli altri sono Di Giannantonio, Marc Marquez, e Jorge Martin che ha avuto la meglio su tutti): Bezzecchi e Fernandez si sono ritrovati fuori traiettoria, troppo inclinati e con gomme fredde, e la frittata è servita. "Sono stati molto aggressivi, forse troppo aggressivi per essere la prima curva. Ma non sono sorpreso": queste le prime parole di un amareggiato Davide Brivio a caldo a motogp.com non appena avvenuto l'incidente.
-> VIDEO Due Aprilia subito KO, le immagini della prima curva

Disastro Aprilia 

In casa del marchio di Noale davvero non ci voleva, l'obiettivo dichiarato era ovviamente continuare a dare l'assalto al titolo sempre con due punte. Mentre Raul Fernandez era già ben lontano dalla vetta e aveva abbandonato qualsiasi speranza, questo zero di Marco Bezzecchi complica sensibilmente la situazione in classifica generale. Sembra che ormai la questione sia solamente tra due piloti, Jorge Martin provvisoriamente ancora leader e Marc Marquez che sta continuando la sua rimonta e, dopo il dominio assoluto nello scorso Gran Premio del Giappone, è ora ad appena due lunghezze dalla vetta. Ma questa Sprint può già cambiare la situazione, al comando ci sono proprio loro due dopo l'attacco serrato fin dalla curva che vi abbiamo citato. Se ad inizio stagione vedevamo tutti Aprilia lanciata verso una grande storia, adesso tutto s'è ormai ribaltato e l'ambizioso obiettivo di inizio stagione si sta allontanando...

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