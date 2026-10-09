Izan Guevara non si ferma più. Dopo le due vittorie consecutive in Austria e Giappone, lo spagnolo del team Pramac firma il miglior tempo nelle pre-qualifiche Moto2 di Mandalika con l'1.32.337 che vale il nuovo record all-time del circuito indonesiano. Il leader del Mondiale Manu Gonzalez chiude quarto, in un turno interrotto due volte con la bandiera rossa.

Il messaggio al rivale è chiaro: in classifica il vantaggio di Gonzalez è sceso a soli 10,5 punti e Guevara, già il più veloce nelle FP1 del mattino con 1'32"702 davanti a Escrig e allo stesso Gonzalez, ha confermato il passo anche nel turno che decide l'accesso diretto alla Q2.

Visiera in pista e prima bandiera rossa

La sessione, 40 minuti sull'asfalto rovente di Mandalika, è partita in modo curioso proprio per Gonzalez. il pilota IntactGP ha perso la visiera del casco prima ancora di completare il primo giro lanciato ed è dovuto rientrare ai box per cambiare casco. La visiera è rimasta sulla traiettoria ideale di curva 9 e la direzione gara ha fermato il turno per recuperarla.

Alla ripartenza, con 35 minuti sul cronometro, Guevara si è portato subito in testa, mancando in quel momento il record sul giro per appena un decimo. Non sono mancate le cadute: Ayumu Sasaki è finito nella ghiaia di curva 11 a inizio turno, mentre Deniz Oncu ha praticamente distrutto la sua Boscoscuro del team Marc VDS contro le barriere, chiudendo la sessione in anticipo con il 26° tempo.

Blackout in direzione gara

A 12 minuti dalla fine è arrivato il secondo stop. C'è stata un'interruzione di corrente che ha paralizzato sia la direzione gara sia il cronometraggio.

Il finale si è trasformato in una vera qualifica con 28 piloti in pista. Mario Aji è caduto in curva 1, anche Angel Piqueras è finito a terra ed è stato relegato al Q1. Chi ha sorriso è Sasaki: con la moto rimessa in sesto dai meccanici dopo la caduta, il giapponese è risalito dalla 23a all'ottava posizione.

Chi va in Q2 e chi no

Dietro Guevara si piazzano Alex Escrig (Forward) a 231 millesimi e Dani Holgado (Kalex CFMoto), con tutti e tre i telaisti della categoria rappresentati sul podio virtuale. Gonzalez, quarto a 0,259 secondi, è chiamato a riscattare il disastroso weekend giapponese. Seguono il compagno Senna Agius, quinto con 12 millesimi su Alonso Lopez, poi Filip Salac, Sasaki, Dani Munoz e David Alonso a chiudere la top 10.