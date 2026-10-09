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SBK Estoril, Prove 1: Incredibile Bulega ma il ragazzino scatta in avanti

Superbike
di Paolo Gozzi
Superbike Estoril: Nicolò Bulega svetta in FP1
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L'atmosfera all'Estoril è da fine stagione balneare, quando hai percezione che il meglio sia già passato. Nicolò Bulega ha vinto il Mondiale con due round d'anticipo, e negli scampoli finali la Superbike vivrà soprattutto in chiave 2027, quando il dominatore di adesso sarà impegnato sui dorati lidi della MotoGP.
Il neo iridato è talmente forte e la Ducati così superiore alle altre che ormai il primato è scalfito nella pietra. Nella sessione d'apertura sul tracciato in riva all'Oceano ha stampato subito 1'35"546, ovviamente più veloce di tutti. Finora manca all'appello Iker Lecuona, che ha beccato oltre tre decimi: la sfida fra i due compagni di squadra dovrebbe essere il motivo principale di questo week end, ma bisognerà che lo spagnolo si dia una bella svegliata...

Surra scatto in avanti 

La bella sorpresa di quest'antipasto è il balzo da leopardo di Alberto Surra, 22enne privato in Motocorsa che ha lanciato la Panigale V4 R ad appena 52 millesimi dal capofila Bulega. Il pilota lombardo qui non ha mai gareggiato con la Superbike, ma conosce bene Estoril dai tempi della formule d'accesso, inclusa la Moto2 che è stata la palestra. Ormai il primo podio è in archivio, ora l'asticella per il ragazzino debuttante nel Mondiale si alza: chissà che qui dentro non riesca a creare qualche grattacapo alle furie rosse. Questa sarebbe una bella storia.

Oliveira atteso ma non pervenuto 

La Superbike sta spingendo moltissimo su Miguel Oliveira, bandiera dello sport portoghese: ad inizio stagione, a Portimao, aveva portato gran pubblico e la speranza è che la folla accorra anche in questa occasione. Intanto gli hanno intitolato la curva sette di Estoril, in una cerimonia che ha richiamato un esercito di motociclisti, scortati dal vincitore di cinque GP in MotoGP. Adesso ci vorrebbe una prestazione coi fiocchi per incendiare l'entusiasmo, ma FP1 non ha dato i segnali sperati. Miguel Oliveira ha parcheggiato la BMW ufficiale in 10° posizione, a quasi un secondo dalle Ducati sempre più imprendibili. Con la stessa moto Danilo Petrucci è 17°. La BMW qui ha fatto i test in agosto, due giornate un pò condizionate dal maltempo. C'erano anche altri team, ma il vantaggio dei collaudi non si vede.
Superbike Estoril: ufficiale il rinnovo Alberto Surra con Motocorsa

Valzer di conferme

Intanto le pedine 2027 cominciano ad andare velocemente a posto. Motocorsa ha ufficializzato la conferma di Alberto Surra, di cui avevano già parlato da tempo. In Barni Racing Xavi Vierge prenderà il posto di Alvaro Bautista, che a 41 anni si sta offrendo come tester: potrebbe interessare ai due colossi cinesi alla finestra, cioè CFMoto oppure ZXMoto, che però ha annunciato la progettazione di una Superbike cinque cilindri che allo stato nel Mondiale non può correre. Il numero di cilindri massimo è quattro. Però, con le nuove regole annunciate in settimana, la cinque cilindri avrebbe via libera nel Brtish Superbike.
Superbike Estoril: classifica Prove 1
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