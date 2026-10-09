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Superbike, l'invasione cinese avanza: CFMoto fornirà la tre cilindri per il Mondiale Donne

Superbike
di Paolo Gozzi
Superbike: nel 2027-29 CFMoto fornirà le moto per il Mondiale Femminile
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La "cinesizzazione" del paddock Superbike avanza senza freni. CFMoto, una delle aziende più strutturate e ambiziose, dal 2027 e per almeno tre stagioni sarà fornitore tecnico del WCM, ovvero il Mondiale Femminile che da tre anni si corre insieme ad alcune tappe del Mondiale.
CFMoto prende il posto di Yamaha, che forniva le R7 con la gestione tecnica comune di JiR, ex struttura MotoGP coordinata da Gianluca Montiron. Dalla prossima stagione le ragazze utilizzeranno la 675R-R, tre cilindri che rappresenta una dei modelli più sportivi del catalogo del gigante cinese. L'aumento di prestazioni rispetto a Yamaha è valutato in circa 15 cavalli, cioè una progressione non banale. Significa che, con potenze e prestazioni maggiori, le ragazze dovranno alzare decisamente l'asticella. L'edizione in corso si chiuderà il 18-19 ottobre a Jerez: Maria Herrera è vicinissima al bis Mondiale. Nel 2027 il calendario prevede la disputa di sei round, sempre di due gare ciascuno.

Avvicendamento di giganti 

Il format ovviamente non cambia: tutte le pilotesse useranno l'identica moto, com'è avvenuto nelle tre stagioni a marchio Yamaha. Il cambio di piattaforma tecnica del WCR arriva in contemporanea con l'arrivo di un nuovo fornitore unico di gomme, la Michelin, che prende il posto di Pirelli. Com'è avvenuto in passato, l'azienda francese fornirà non solo la Superbike ma anche tutte le categorie di supporto, WCR incluso. CFMoto aumenta la spinta del WorldSBK verso il mercato asiatico: l'anno prossimo il campionato si concluderà, a fine ottobre, a Shangai. E' la prima volta che le derivate dalla serie correranno nel gigantesco paese orientale.
Nel 2027-29 CFMoto fornirà le moto per il Mondiale Femminile

CFMoto non si ferma

Presente nel paddock Motomondiale come partner del team Aspar, CFMoto sta sviluppando anche una Superbike a quattro cilindri, già scesa in pista anche in versione "pista". Potrebbe già debuttare come wild card nel 2027 e si parla di un ingresso permanente a partire dall'anno successivo. Il primo passo ufficiale, intanto, è i WCR.
Il WorldWCR manterrà il suo format monomarca: tutte le pilote gareggeranno su moto identiche, confermando il talento individuale come elemento centrale della competizione.
Il cambio di moto coinciderà con l'arrivo di Michelin come fornitore unico di pneumatici per il WorldWCR, a partire dal 2027.
La partnership rafforza inoltre i legami del WorldWCR con la Cina, sostenendo l'ambizione del campionato di raggiungere un pubblico più vasto ed esplorare nuove destinazioni nelle prossime stagioni. "Diventare il fornitore ufficiale di moto per le stagioni 2027-2029 del WorldWCR segna un nuovo importante capitolo nel percorso globale di CFMOTO nel motorsport" commenta Samantha Liu, direttrice d'unità aziendale che si occupa della gestione delle attività motorsport. "Questo accordo riflette inoltre il nostro impegno a lungo termine nello sviluppo del motociclismo sportivo."
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