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WorldWCR: Herrera domina ma Ramos sorprende, il bilancio di Portimao

In Pista
di Marianna Giannoni
lunedì, 30 marzo 2026 alle 20:30
WorldWCR
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Il primo round del WorldWCR a Portimao ha già delineato le gerarchie, le protagoniste ed i possibili scenari della stagione. Il bilancio del weekend portoghese è chiaro: Maria Herrera resta il riferimento, ma Paola Ramos è pronta a giocarsi il titolo mentre Beatriz Neila si conferma una certezza assoluta.
Se si guarda al quadro complessivo, il nome in cima resta quello di Maria Herrera. La campionessa in carica ha aperto il weekend trionfando in Gara 1 con il record sul giro. Ad oggi ha vinto oltre metà delle gare disputate nella storia del WorldWCR. Tuttavia, Gara 2 ha mostrato un volto diverso. Herrera ha sì controllato a lungo la corsa, ma senza riuscire a scrollarsi di dosso Ramos. Proprio questa incapacità di fare il vuoto, rispetto al sabato, è uno degli elementi chiave del weekend. Il secondo posto finale non cambia il suo status, ma manda un segnale: questa stagione non sarà una passeggiata.
Seconda in Gara 1 e vincitrice in Gara 2 con un sorpasso da manuale all’ultimo giro, la new-entry spagnola ha dimostrato maturità, velocità e sangue freddo. Non è più una sorpresa, ma una contendente concreta per il titolo. Impeccabile la sua gestione della gara domenicale: sempre incollata a Herrera, senza forzare, aspettando il momento perfetto. Una strategia da pilota esperta, non da rookie al primo anno completo.
Beatriz Neila ha salutato l’Algarve con due terzi posti, nessun errore e una continuità impressionante. Forse non è ancora incisiva come Herrera o Ramos sul passo gara, ma la sua regolarità potrebbe diventare un’arma decisiva nella corsa al titolo.
Per quanto riguarda le italiane, Roberta Ponziani è stata ovviamente la migliore, d'altra parte è l'azzurra con maggior esperienza in assoluto. Ha centrato il sesto posto in gara-1, il quarto in Gara 2 ed ora è sesta in classifica generale. A punti in gara-2 Denise Dal Zotto.

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Maria Herrera

diMarianna Giannoni

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