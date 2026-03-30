Ducati MX tra fango e gloria: fatica nel Mondiale, festa europea con Mancini

Ducati non brillante in questo avvio di stagione Motocross. Fatica nel Mondiale, ma arriva una gioia nell'Europeo.

Ducati. Anche in Svizzera ha faticato non poco coi suoi piloti nel Mondiale Motocross, portando a casa una top 10 con Calvin Vlaanderen, ma la gioia arriva dall'Europeo, di scena in parallelo sempre sulla pista di Frauenfeld (anzi, nel fango, vista la pioggia che certo non ha aiutato). Simone Mancini, pilota Beddini Racing, ha infatti conquistato il 2° posto overall, ovvero uno storico primo podio per la Desmo250 MX, proprio dove l'anno scorso il marchio di Borgo Panigale aveva conquistato il primo podio con la 450. Una soddisfazione in questo avvio di campionato non proprio ottimale, e non solo per i Diciamo che questo 2026 non è iniziato col piede giusto per. Anche in Svizzera ha faticato non poco coi suoi piloti nel Mondiale Motocross, portando a casa una top 10 con Calvin Vlaanderen, ma la gioia arriva dall'Europeo, di scena in parallelo sempre sulla pista di Frauenfeld (anzi, nel fango, vista la pioggia che certo non ha aiutato)., pilota Beddini Racing, ha infatti conquistato il 2° posto overall, ovvero uno storico primo podio per la Desmo250 MX, proprio dove l'anno scorso il marchio di Borgo Panigale aveva conquistato il primo podio con la 450. Una soddisfazione in questo avvio di campionato non proprio ottimale, e non solo per i prolungati forfait di Bonacorsi in MXGP e di Zanchi in MX2... Rivediamo com'è andata.

Mancini fa gioire Ducati

Probabilmente una buona carica motivazionale sarà arrivata anche dall'ottimo esordio mondiale in MX2 al posto dell'infortunato Zanchi. Certo è che Simone Mancini ha ben figurato nel secondo round dell'Europeo EMX250 disputato in Svizzera: 4° nella prima frazione del sabato, si è poi migliorato ancora nella seconda manche della domenica. Ottimo scatto al cancello di partenza, con la Desmo250 MX in top five alla prima curva. Mancini si assesta al 4° posto, ma con la pioggia che aumenta di intensità, rendendo la pista più insidiosa, fatica a trovare un buon passo e inizia a perdere posizioni. È 7° a metà gara, finché non riesce poi a impostare un ritmo decisamente migliore nella seconda parte di gara ed a recuperare terreno sugli avversari.

La rimonta gli permette di tagliare il traguardo al 3° posto, ma la combinata ci dice che è 2° di giornata, oltre al 9° posto in campionato. Un'iniezione di fiducia importante per Ducati! "È stato un bellissimo weekend!" ha commentato entusiasta Simone Mancini, per cui questo podio vuol dire moltissimo. "Dopo due anni per me difficili, mi sono rifatto e questo mi tira su il morale. Qui già dalle prove libere mi sono sentito a mio agio con la pista, ho fatto la pole in qualifica e ho disputato una buona gara 1. Anche la seconda manche è stata bella, soprattutto negli ultimi giri, con tutti quei sorpassi che mi hanno portato sul podio. Sono soddisfatto e voglio ringraziare tutta Ducati e il team Beddini, i meccanici e tutti quanti mi sono vicini, adesso testa a Riola.”

Ducati arranca nel Mondiale

Uno storico circuito che ospita i Gran Premi del Mondiale Motocross dal 1981, dal fondo particolarmente duro e sassoso, ma reso scivoloso e pesante dalla pioggia caduta dal tardo pomeriggio del sabato, poi per tutta la notte, fino alle prime manche della domenica. Questo lo scenario del terzo round del 2026, situazione uguale per tutti, con tutte le problematiche del caso quindi anche per i due alfieri rimasti del Red Bull Ducati Factory MXGP Team. L'osservato speciale del pubblico era Jeremy Seewer, pilota di casa, che alla fine ha concluso con un 12° posto in Gara 1 ed il 16° posto in Gara 2, che valgono infine la P15 di giornata e la 17^ posizione in campionato.

Dall'altra parte c'era Calvin Vlaanderen, che ha portato la Desmo450 MX in top 10 in questo GP svizzero: 13° nella gara di qualifica del sabato, non è brillante al via di Gara 1, ma riesce poi a risalire ed a portarsi al 10° posto, dove taglierà il traguardo, mentre in Gara 2 mette a referto un 8° posto. Nella combinata significa il 9° posto di GP, che gli permette di mantenere lo stesso piazzamento anche in campionato. Attesa ora per i prossimi due round di Riola Sardo e Pietramurata, tappe di casa del marchio tricolore, con la speranza di ottenere qualcosa di più.