Superbike, Petrucci al bivio per il 2027: una BMW "americana" o una Ducati "mondiale"?

Periodo difficile per il pilota ternano, che vorrebbe chiudere dignitosamente l'anno prima di concentrarsi sul futuro: ancora WorldSBK o ritorno nel MotoAmerica?

Danilo Petrucci ha voluto fortemente il trasferimento in un team ufficiale e non è pentito di aver scelto quello BMW, nonostante una stagione Superbike 2026 decisamente al di sotto delle aspettative. Il feeling con la M 1000 RR non è scattato, anche a causa di test rovinati dalla pioggia e problemi fisici, però negli ultimi due round a Estoril e Jerez spera comunque di riuscire ad alzare il livello e di concludere in maniera decente la sua avventura con l'attuale squadra.

Superbike, Mondiale o MotoAmerica: cosa ci sarà nel futuro di Petrucci?

Superbike: Petrucci attende BMW, ma è spuntata la chance Ducati Go Eleven

Petrucci ha un approccio chiaro in vista di questo weekend di gara a Estoril e anche del prossimo a Jerez: "Questi potrebbero essere i miei ultimi due round nel WorldSBK, voglio divertirmi e vedere come va. Non ho alcuna pressione o un'aspettativa particolare. È difficile non vedere dei buoni risultati, però io e il team stiamo lavorando duramente e cercheremo di essere più veloci possibile".

Andando poi nello specifico delle sue opzioni per il 2027, il pilota ternano ha confermato di avere la possibilità di andare nel MotoAmerica con il team OrangeCat BMW o di rimanere nel Mondiale Superbike su una Ducati del team Go Eleven: "Sto aspettando BMW, perché sono stato negli Stati Uniti per vedere la situazione. Ci sono delle discussioni anche per rimanere nel Mondiale con un altro team, ma al momento sono solo discussioni, perché non sono io a decidere. Posso solo aspettare. Non ho alcuna discussione approfondita, in poche settimane decideranno il pilota. L'opzione per restare è Go Eleven, che mi ha chiesto se sono ancora libero. Sono libero, perché non ho alcun documento dagli Stati Uniti".

Ducati Go Eleven: derby italiano Petrux-Delbianco

Il team Go Eleven confermerà Lorenzo Baldassarri, ma sta anche valutando concretamente di raddoppiare le Ducati Panigale V4 R in griglia. Dopo i rumors sull'eventuale arrivo di Alber Arenas, oggi leader del Mondiale Supersport, la lista dei candidati si è ridotta a Petrucci e Alessandro Delbianco . Quest'ultimo, campione in carica del CIV Superbike e vicino alla conferma come numero 1 in Italia, sogna un'altra occasione nel WorldSBK: ci ha corso per un anno intero solo nel 2019, quando guidò una Honda CBR1000RR non competitiva del team Althea Mie Racing. Poi ha fatto alcune apparizioni da sostituto o da wild card, per il 2027 vorrebbe avere una chance: poter correre con una Ducati gli dovrebbe consentire di dimostrare se è all'altezza della categoria.

L'operazione dipende dal budget che il team Go Eleven riuscirà a mettere insieme grazie agli sponsor, in particolare Pata, che sta spingendo per finalizzare tutto a breve. Per la squadra di proprietà di Gianni Ramello sarebbe una svolta importante disporre di due Panigale V4 R, presto sapremo se accadrà davvero.