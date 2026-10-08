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Franco Morbidelli e la Ducati Superbike: "Dopo un anno così non era facile scegliermi"

Superbike
di Paolo Gozzi
MotoGP: Franco Morbidelli ai titoli di coda
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Franco Morbidelli non nasconde nulla: per Ducati non è stato facile puntare su di lui per il progetto ufficiale Superbike. Il pilota romano, ufficializzato in settimana come sostituto di Nicolò Bulega, destinato al team VR46 in MotoGP, ha commentato il suo approdo nel Mondiale delle derivate di serie con parole sorprendentemente schiette.
Morbidelli l'ha spuntata su Manu Gonzalez, uno dei protagonisti della Moto2, nonostante un 2026 complicato con il team VR46, nel quale ha raccolto appena due piazzamenti nella top 10.

La gratitudine verso Ducati

Alla vigilia del Gran Premio d'Indonesia, il vincitore di tre gare in MotoGP ha ammesso di essere consapevole del peso della sua stagione: "Sì, sono felice dell'opportunità che mi ha dato Ducati. Non è facile, perché dopo un anno come questo non è facile scegliere me" riporta Crash.net. "Ma evidentemente Ducati ha fiducia nel lavoro che posso fare, e gliene sono davvero grato".
Nel comunicato che annunciava l'ingaggio, Gigi Dall'Igna aveva sottolineato come il 31enne porterà con sé un bagaglio di esperienza estremamente prezioso. Morbidelli ha raccolto il complimento: "Ho letto le parole di Gigi su di me e sono completamente d'accordo con lui. Gli sono davvero grato per quelle parole. È questo che cercherò di portare. Cercherò di portare la mia esperienza con le Michelin, la mia velocità, che in molte occasioni ho avuto".

Un bilancio senza filtri

Il numero 21 ha poi ripercorso la propria carriera con lucidità, senza cercare alibi: "Se tornerò a lottare per le vittorie, riporterò il mio modo di lottare per la vittoria, che ho avuto per metà della mia carriera in Moto2 e in MotoGP per due anni".
Poi l'ammissione più dura: "Gli altri anni, a parte quest'ultimo e i due con la Yamaha ufficiale, sono stati molto difficili e non riuscivo nemmeno a lottare per la top 10, anche se qui ho fatto un podio e qualche top 5 con la Yamaha. Ma comunque non i risultati che mi aspettavo da me stesso. Negli altri anni però riuscivo a lottare per la top 4, top 5".

Il "modo speciale" di Franco

Il futuro però è tutto da scrivere, e Morbidelli punta a ritrovare la sua dimensione migliore: "Sappiamo tutti che ho potenziale. Cercherò di ritrovarlo, con qualche aggiustamento. Ogni anno cerco di essere un pilota migliore, un atleta migliore, un essere umano migliore; ogni anno cerco di migliorare. Quindi farò del mio meglio".
Nel 2027 non sarà l'unico volto della MotoGP a sbarcare in Superbike: con lui arriveranno anche Brad Binder in BMW e Jack Miller in Yamaha. Per Morbidelli, sulla moto più ambita della griglia, l'obiettivo dichiarato è tornare a lottare per le vittorie.
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