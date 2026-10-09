MOTOGPSUPERBIKE MOTOCROSS IN PISTA STORIE DI MOTO NOVITA’PAOLO GOZZI BLOGBOOKSHOP

Casey Stoner non ci sta: "Giù le mani da Phillip Island!" La vana battaglia per il tempio MotoGP

MotoGP
di Elisabetta Lubrani
MotoGP: Casey Stoner contrario all'affossamento di Phillip Island
Seguici su Google News
Casey Stoner non accetta l'addio di Phillip Island al calendario MotoGP. Il due volte campione del mondo, imbattuto sul tracciato di casa dal 2007 al 2012, non nasconde la sua rabbia per la sostituzione annunciata del circuito australiano e ha deciso di battersi per difenderlo dai progetti più moderni, a partire da quello di Adelaide.
La prospettiva di perdere uno dei luoghi simbolo del Motomondiale ha scosso il paddock. L'australiano ne ha parlato con il connazionale Chris Vermeulen, ripresa da Paddock-GP.
La levata di scudi è romantica e rappresenta il pensiero di milioni di appassionati di tutto il mondo. Ma purtroppo non avrà esito: la strada che ha intrapreso la MotoGP è chiara ed è sostenuta dai capitali in sponsorizzazioni che Liberty Media riuscirà a coinvogliare sfruttando al massimo la sinergia con la F1. Portare le moto in città è una scelta di marketing, agli americani importa poco o niente di tradizioni e identità che il motomondiale ha tramandato per generazioni. Fra l'altro Phillip Island nel 2028 perderà anche la Superbike, destinata a spostarsi a Bend, cento chilometri da Adelaide, nuovo epicentro del motociclismo australiano.

Il pellegrinaggio dei tifosi australiani

Per Stoner il Gran Premio d'Australia non è soltanto una gara, ma un'esperienza unica, con migliaia di appassionati che ogni anno affrontano viaggi lunghissimi per raggiungere il tracciato affacciato sull'oceano. "Tanta gente scende a Phillip Island per il weekend. Non è solo la gara in sé. È un'esperienza. È una regione meravigliosa del mondo, che ho potuto apprezzare davvero fino in fondo solo durante il nostro viaggio di qualche anno fa. Guardi l'oceano e ti dici: 'Wow, questo posto è semplicemente mozzafiato'. È una regione fenomenale".
L'ex pilota sottolinea poi la dedizione del pubblico di casa: "I tifosi australiani percorrono distanze considerevoli. In Europa un Gran Premio MotoGP si raggiunge di solito con qualche ora di moto. In Australia, invece, se vai dal Queensland al Gran Premio, bisogna mettere in conto più di 20 ore di strada. Vedere così tante persone radunarsi a Phillip Island per assistere a questo spettacolo, attorno a quello che secondo me è il più grande circuito di moto al mondo, è fantastico, e ammiro il loro impegno".

No ai circuiti cittadini

Sostituire Phillip Island con un tracciato nel cuore della città di Adelaide è, agli occhi dell'ex campione, un controsenso. Stoner riconosce che le strutture dei box sono datate e vanno rinnovate, ma denuncia una deriva verso circuiti artificiali che snaturano la competizione.
"Che delusione! Sinceramente non avrei mai creduto che Phillip Island sarebbe stato tolto dal calendario. Capisco che alcune cose a Phillip Island debbano cambiare. Bisogna rinnovare un po' i box e quel tipo di aree. E dobbiamo, suppongo, modernizzare un po' l'evento, dargli un po' più di brio. Ma anno dopo anno questo circuito regala alcune delle gare più spettacolari mai viste", ha spiegato l'australiano.
La posizione è netta: modernizzare sì, cancellare no. Stoner promette di far sentire la sua voce e di condurre una battaglia senza sconti per mantenere in calendario uno degli appuntamenti storici della MotoGP. Resta da capire quanto peso potrà avere l'appello di chi a Phillip Island ha scritto pagine indimenticabili.
-> Seguici anche su Instagram: @Corsedimoto

Leggi anche

Aleix Espargaró torna in MotoGP a Mandalika dopo l'inferno: nell'unico test ha fatto solo 11 giriAleix Espargaró torna in MotoGP a Mandalika dopo l'inferno: nell'unico test ha fatto solo 11 giri
MotoGP Indonesia FP1: Aprilia d'attacco, Bagnaia che rischio! Cronaca e classificaMotoGP Indonesia FP1: Aprilia d'attacco, Bagnaia che rischio! Cronaca e classifica
Casey Stoner

diElisabetta Lubrani

Continua a leggere

loading

Potrebbe anche piacerti

fernandez-motogp-indonesia
MotoGP

MotoGP Indonesia Practice: Aprilia ruggisce, cadute e scintille, Bagnaia torna in Q2!

MotoGP: KTM sta diventando protagonista
MotoGP

KTM-Bajaj, Neumeister svela il retroscena: "Non so quanto sia lunga la corda senza risultati"

Massimo Rivola e Gigi Dall'Igna
MotoGP

Faccia a faccia Rivola-Dall'Igna: la sfida s'infiamma a Mandalika

Altre notizie

fernandez-motogp-indonesia

MotoGP Indonesia Practice: Aprilia ruggisce, cadute e scintille, Bagnaia torna in Q2!

MotoGP
MotoGP: KTM sta diventando protagonista

KTM-Bajaj, Neumeister svela il retroscena: "Non so quanto sia lunga la corda senza risultati"

MotoGP
Massimo Rivola e Gigi Dall'Igna

Faccia a faccia Rivola-Dall'Igna: la sfida s'infiamma a Mandalika

MotoGP
Superbike: nel 2027-29 CFMoto fornirà le moto per il Mondiale Femminile

Superbike, l'invasione cinese avanza: CFMoto fornirà la tre cilindri per il Mondiale Donne

Superbike
AN3I9375_result

Alessandro Delbianco, a te: "Il secondo titolo CIV Superbike è così vicino, ma..."

Storie di Moto

Articoli popolari

Superbike: rivoluzione nel British, ecco come sarà

Dal British arriva rivoluzione della Superbike: ecco come funzionerà

Paolo Gozzi Blog
MotoGP: Marc Marquez l'Indonesia lo metterà in difficoltà?

Pedrosa individua il punto debole di Marc Marquez a Mandalika: "Ecco cosa penalizzerà di più"

MotoGP
Fabio Di Giannantonio

'Diggia' rompe il silenzio: ecco perché ha abbandonato la Safety Commission

MotoGP
pileri-team

Capirossi, Rossi, lo stop e la ripartenza: il Team Pileri riaccende la sua leggenda

Storie di Moto
Herlings_MXoN_Honda_@shotbybavo

Herlings alla conquista del Motocross giapponese, spettacolo annunciato a Sugo

Motocross
Privacy and cookie settings

Loading