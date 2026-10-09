David Almansa non ha alcuna intenzione di consegnare il titolo Moto3 a Maximo Quiles senza combattere. A Mandalika il pilota Intact GP ha chiuso al comando le prequalifiche del venerdì in 1'37"169, appena 88 millesimi meglio del leader del Mondiale. Terzo un ottimo Matteo Bertelle, mentre anche Guido Pini si è guadagnato l'accesso diretto alla Q2.

La posta in palio è altissima. A Quiles basterebbe vincere domenica per laurearsi campione del mondo, indipendentemente dai risultati di Almansa, Alvaro Carpe e Brian Uriarte. Senza il successo, il pilota Aspar dovrebbe invece sperare in un aiuto dai rivali. Sarà il suo secondo match point, dopo quello fallito domenica scorsa a Motegi.

Duello a suon di giri veloci

In Giappone Almansa aveva già lanciato il suo messaggio, vincendo dalla pole con appena 0,046 secondi di margine sul connazionale. In Indonesia ha ripreso da dove aveva lasciato: primo nelle FP1 del mattino in 1'37"515, davanti a Carpe e Quiles, e di nuovo in vetta nel turno pomeridiano.

La sessione è scattata con 29 gradi di temperatura dell'aria e l'asfalto a 66. Il miglior tempo è passato più volte di mano tra i due, con Carpe a inserirsi a lungo nella lotta. Nella caccia finale Quiles ha firmato un 1'37"371, Almansa ha risposto e a cinque minuti dalla fine è sceso a 1'37"169, sfiorando il record della pista che Adrian Fernandez aveva stabilito nel 2025 in 1'37"022.

Nessuno dei due ha cercato la scia, ma quando si sono incrociati in pista sono volate scintille: nel finale il leader del Mondiale ha agganciato il pilota Intact e lo ha infilato con decisione, mandandolo largo.

Bertelle e Pini in Q2

Bertelle ha confermato il buon momento: ha pagato circa due decimi e mezzo dal primo, ma con l'ultimo attacco ha soffiato il terzo posto a Carpe, quarto con la Red Bull KTM Ajo. Quinto Fernandez, prima Honda in classifica, che ha sfruttato la scia del compagno Pini, decimo. Seguono Yamanaka, Uriarte, O'Gorman e Rios, mentre gli ultimi posti utili per la Q2 sono andati a Salmela, Pratama, Cruces ed Esteban.

Salmela ha rischiato un highside in staccata, perdendo il parafango anteriore per la violenza dell'imbarcata, ma è riuscito comunque a chiudere undicesimo.

Cadute e esclusi eccellenti

David Munoz, compagno di Almansa, è rimasto fuori per soli nove millesimi, quindicesimo. Dovranno passare dal Q1 anche Morelli, Ogden e Perrone. Hakim Danish è caduto presto in curva 11 chiudendo diciottesimo, mentre il team GRYD ha visto finire nella ghiaia entrambi i piloti in curva 10: Kelso ventesimo, O'Shea ventiquattresimo, tutti e due illesi.

Sabato la qualifica dirà chi partirà davanti, domenica Quiles avrà in mano il Mondiale.