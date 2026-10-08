Un terribile lutto per uno degli esordienti Moto3 nel 2027: il papà è tragicamente scomparso nelle inondazioni in Catalunya.

Kristian Daniel jr, 17enne pilota statunitense del MotoJunior e della Rookies Cup, nel 2027 con Tech3 KTM ( Aveva appena firmato per il grande sogno, il salto nel Mondiale Moto3, ma ha perso il papà, riferimento per lui e tutta la famiglia, in maniera tragica., 17enne pilota statunitense del MotoJunior e della Rookies Cup, nel 2027 con Tech3 KTM ( una comparsa anche nel CIV, ve l'abbiamo raccontata qui ), solo la scorsa settimana festeggiava con gioia l'accordo appena ufficializzato per realizzare quello che tutti sperano da bambini. Oggi però quella festa lascia il posto ad un terribile dolore. Il papà, Kristian Daniel senior, 43 anni, ha tragicamente perso la vita nelle inondazioni che hanno colpito la Catalunya in questi giorni.

La tragedia

Come riportano fonti locali come El Pais, l'allarme lanciato dalla famiglia ha portato all'inizio delle ricerche, ma Kristian Daniel sr è stato ritrovato solo un giorno dopo vicino al furgone con cui portava il figlio ad allenarsi ogni giorno. Era rimasto bloccato in una galleria allagata a Les Franqueses del Vallès, vicino a Barcellona, e purtroppo per lui non c'era più nulla da fare. Unanime il cordoglio del mondo delle due ruote, sono tantissimi i messaggi di ragazzi e team per il giovanissimo pilota e la sua famiglia, che di colpo si ritrovano ad affrontare un lutto pesantissimo. Kristian Daniel jr aveva 8 anni quando i genitori hanno deciso di lasciare Los Angeles e di trasferire tutta la famiglia, compreso il fratello minore Jaydon e i nonni, in Spagna, per permettergli di coltivare al meglio quella passione per le moto. "Grazie a tutti per i messaggi, vuol dire tanto. Papà ci mancherà. Mi farò vivo, mi serve tempo" ha scritto brevemente il giovane in una storia social, dopo il lungo post per il padre. La scomparsa di un genitore è un lutto sempre terribile...

Il commovente saluto di Kristian Daniel jr

In tutto quello che ho passato nella mia vita, tu, papà fantastico, sei sempre stato lì, al mio fianco. Quando ero più piccolo, pensavo "papà, sei solo prepotente" o "cosa ne sa lui?". Ma poi ho capito che mi aiutavi davvero in ogni situazione, anche in modi che non riuscivo a vedere. Eravamo una squadra fantastica, la migliore in assoluto. So che probabilmente non puoi leggere queste parole e non sai quanto sia difficile e surreale per me scriverle, ma sappi che dovresti essere orgoglioso di me: mi hai dato tutto ciò di cui ho bisogno per essere una persona straordinaria. Avrei voluto festeggiare i nostri successi insieme, e non mi sembra giusto che tu mi venga portato via proprio ora che abbiamo appena iniziato il vero percorso, ma sembra che sia giunto il tuo momento. Voglio che tu mi guardi, papà: arriverò lontano, non mi arrenderò mai, proprio come mi hai insegnato. So che veglierai su di me, ti amo tantissimo e vorrei tanto che potessimo ancora scherzare e goderci il momento insieme... Sarai sempre nel mio cuore, papà.