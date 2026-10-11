La domenica di Toprak Razgatlioglu a Mandalika si complica ulteriormente. Il pilota Pramac Yamaha, già alle prese con la spalla lussata, è stato punito con tre posizioni di penalità sulla griglia del GP Indonesia per un episodio avvenuto durante il warm up.

I commissari lo hanno sanzionato per aver girato lentamente sulla traiettoria ideale, disturbando Marco Bezzecchi alla curva 16. Un'infrazione che, in condizioni normali, avrebbe potuto chiudersi con un richiamo, ma per il turco non è stato così.

Recidivo, niente semplice richiamo

A pesare è il precedente: si tratta della seconda infrazione stagionale di questo tipo per Razgatlioglu, e per questo è scattata la penalità in griglia. Nella stessa mattinata Johann Zarco, finito sotto la lente per lo stesso comportamento, se l'è cavata con un avvertimento ufficiale.

Paradossalmente, il danno concreto sarà limitato. Toprak aveva conquistato solo la 19ª posizione in qualifica e, con il forfait di Aleix Espargaro, perderà di fatto soltanto due caselle, scivolando in ultima fila come ultimo pilota dello schieramento. Del ritiro dello spagnolo della Honda abbiamo parlato in MotoGP, Aleix Espargaro si ferma: classifica warm up e orari del GP Indonesia

La spalla e la sfida dei 27 giri

Il vero ostacolo resta fisico. Venerdì Razgatlioglu si è lussato la spalla destra in un violento highside alla veloce curva 13, come raccontato in Highside da paura e denti stretti: Toprak si lussa la spalla, ma riparte per le qualifiche! . Prima della caduta, dopo un venerdì incoraggiante, credeva di poter centrare a Mandalika il suo obiettivo stagionale: una top ten.

Nella Sprint ha chiuso 19° aiutandosi con gli antidolorifici. Lo stesso pilota ha spiegato che il problema principale non è tanto il dolore, quanto la mancanza di forza nel braccio: un limite che sulla distanza dei 27 giri del Gran Premio rischia di farsi sentire parecchio.

Gli altri provvedimenti del weekend

Toprak non è l'unico ad aver attirato l'attenzione della direzione gara. Pecco Bagnaia, Aleix Espargaro e Fermin Aldeguer hanno ricevuto un avvertimento ufficiale per una prima infrazione legata alle bandiere gialle in questo fine settimana. Per Razgatlioglu, adesso, conta soprattutto arrivare in fondo: partendo dall'ultima posizione, ogni giro completato sarà già una piccola vittoria.