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Moto3 Indonesia, Uriarte in pole tra bandiere gialle e cadute: Quiles a terra

In Pista
di Elisabetta Lubrani
Moto3 Indonesia: Uriarte in pole
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Brian Uriarte si prende la pole position della Moto3 in Indonesia, in una qualifica spezzettata da bandiere gialle, cadute e giri cancellati. Il pilota spagnolo del team Ajo ha costruito tutto al primo tentativo e nessuno è più riuscito ad avvicinarlo. Nella stessa sessione è finito a terra anche il leader del Mondiale Maximo Quiles, che domani scatterà dalla seconda fila.
Un risultato che pesa, perché a Mandalika Quiles ha in mano il primo match point iridato: come riportato nei giorni scorsi, una vittoria domenica gli basterebbe per chiudere i conti, indipendentemente dai risultati di Almansa, Carpe e dello stesso Uriarte. Già nelle prequalifiche, come avevamo raccontato in Moto3 Indonesia, Almansa non molla: davanti a Quiles anche nelle prequalifiche, Bertelle 3°, il campionato non aveva voluto saperne di chiudersi in anticipo.

Q1, Ogden fa il vuoto

La giornata si era aperta con la Q1 dominata da Scott Ogden. Il britannico ha girato in 1'37"736 nel primo tentativo, con oltre due decimi di margine sugli inseguitori. Insieme a lui sono passati in Q2 Hakim Danish, David Munoz e Leo Rammerstorfer.

Uriarte, un giro che basta

In Q2 Uriarte ha subito dettato legge con la KTM del team Ajo: 1'36"861, unico pilota capace di scendere sotto la barriera dell'1'37". Quel tempo è rimasto in cima alla classifica fino alla bandiera a scacchi, nonostante una seconda serie di tentativi ancora una volta disturbata dagli imprevisti.
Il primo stop lo ha provocato Rico Salmela, caduto alla curva 10: le bandiere gialle hanno fatto cancellare diversi giri. Nel secondo assalto è toccato a Casey O'Gorman, scivolato alla curva 1. Nel finale alcuni piloti hanno segnato i migliori parziali assoluti, ma nessuno è riuscito a mettere insieme un giro capace di battere Uriarte.

Quiles, l'errore che costa la prima fila

Dopo il primo run Quiles era secondo. Poi l'errore alla curva 16: il pilota Aspar è caduto, ma ha rialzato da solo la sua KTM, rimasta praticamente intatta, ed è riuscito a rientrare ai box senza danni seri. Nella seconda fase della sessione però gli avversari lo hanno scavalcato e lo spagnolo è scivolato fino alla sesta posizione.
Partirà quindi in seconda fila accanto alle Leopard Honda di Adrian Fernandez e Guido Pini. Davanti a lui c'è il più vicino a Uriarte, David Almansa: il pilota IntactGP ha chiuso a soli 87 millesimi e scatterà secondo. Completa la prima fila Alvaro Carpe, staccato di 243 millesimi dal poleman.

Pratama, Bertelle e il resto della griglia

Il pubblico di casa può sorridere per Veda Pratama, settimo e in testa alla terza fila. Accanto all'indonesiano ci sarà Matteo Bertelle, ottavo, seguito da Adrian Cruces e Casey O'Gorman che chiudono la top 10 nonostante la caduta. Giornata complicata invece per Leo Rammerstorfer: dopo aver superato la Q1, in Q2 ha pagato quasi due secondi dalla vetta e partirà diciassettesimo.
Domenica il conto è semplice: a Quiles serve vincere per laurearsi campione già a Mandalika, ma dovrà farlo partendo dalla sesta casella, con Uriarte, Almansa e Carpe tutti davanti a lui sulla griglia.
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