Max Verstappen conquista per la prima volta il GP di Singapore alla sua 250° gara in F1. L'olandese centra la vittoria numero 73 in coda ad un week end letteralmente dominato. La Red Bull è tornata e il fuoriclasse olandese si candida per un gran finale di stagione.

L'alfiere della Red Bull già allo start ha mostrato i muscoli dopo che Charles Leclerc era scattato meglio, con una staccata perfetta si è difeso. Una volta superata la prima curva ha iniziato ad imporre il suo ritmo e nemmeno la Virtual hanno creato problemi. Gli unici intoppi sono stati un suo errore a dieci giri dalla fine, un banale lungo, e il malfunzionamento della radio.Niente che potesse impedirgli di vincere

Leclerc ci ha provato

Leclerc ha condotto una gara senza macchie e nel finale grazie ad una Virtual ha cambiato gomme ed ha provato a recuperare su Verstappen. Il monegasco tuttavia, non è riuscito nella missione ma ha portato a casa una seconda piazza che fa bene al morale. La fortuna aiuta gli audaci ed è ciò che è successo ad Andrea Kimi Antonelli. Il pilota Mercedes ha sofferto per tutta la gara, ma grazie ad uno scambio tra Lando Norris e Lewis Hamilton è riuscito a passare entrambi ed andare a podio. Ora ad Austin l'italiano avrà il suo primo match point. Quarto dunque Norris con la McLaren davanti al compagno Oscar Piastri.

Amaro sesto posto per Hamilton, con Il ferrarista sfortunato nel primo run con le medie che ha dovuto anticipare la sosta e poi nella Virtual che ha aiutato Leclerc, pare che la Ferrari lo abbia richiamato ma lui non è riuscito a rientrare ed è andato nel finale in sofferenza con le sue gomme che avevano 40 giri. Finendo così non solo fuori dal podio ma anche dalla Top5. Uno stupendo settimo posto per Liam Lawson, con Il neozelandese che porta così ancora a punti la Racing Bulls che ormai è la quinta forza del Mondiale. Ottimo anche Nico Hulkenberg che giunge ottavo con l'AUDI. La rimonta di George Russell si conclude con un nono posto ed è tutto sommato positiva, visto che superare a Marina Bay è molto difficile. La zona punti la chiude Isack hadjar che scattato dalla pitline con la sua Red Bull ha rimontato sino alla decima piazza.

Tre i ritiri a Marina Bay

Gabriel Bortoleto ha dovuto abbandonare la gara dopo otto giri per un problema al cambio della sua AUDI. Il brasiliano ha lasciato la sua vettura all’uscita dei box, portando i commissari a far uscire una Virtual Safety Car per rimuoverla in sicurezza. Ritiro anche per Franco Colapinto e la sua Alpine verso il trentesimo giro. Alla trentanovesima tornata alza bandiera bianca Lance Stroll che parcheggia la sua Aston Martin a bordo pista facendo rintrodurre così un’altra Virtual Sefety Car.

Arrivo GP di Singapore

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Foto: Formula 1