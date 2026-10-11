Supersport Estoril: Peccato Filippo Farioli, gara 2 va in Spagna

Filippo Farioli torna sul podio del Mondiale Supersport
dopo la prima volta a Cremona, avanzando di uno scalino. La vittoria è rimandata, perchè nel valzer di cadute, bandiere rosse e ripartenze è spuntata di nuovo la sagoma della verdona Kawasaki 632 pilotata da Jeremy Alcoba e gestita dal team Puccetti. Tre vittorie per la mini Ninja in quattro gare, che finale di stagione!
Il bergamasco, classe 2005, nella serie cadetta sta seguendo una parabola simile a quella di Alberto Surra in Superbike. Ragazzi che arrivano dalle categorie GP e stanno bruciando velocemente le tappe nelle derivate dalla serie. Dopo aver sofferto in Moto3, Farioli ha trovato casa con Yamaha VFT, la struttura della famiglia Menghi che con la Yamaha R9 e il talento emergente si sta togliendo bellissime soddisfazioni.
Arenas la festa è finita
La gara finale del round portoghese è scattata con il neo campione del Mondo Albert Arenas relegato in tredicesima posizione: ricordiamo che la griglia di gara 2 viene formata in base ai giri veloci della precedente. La rimonta è sfumata dopo appena due giri, per un problema tecnico: fortuna che il più ormai è fatto. Il gruppone scombussolato dalle staccate senza logica di Can Oncu in curva 1, ha visto Filippo Farioli prendere il comando. A metà distanza però Bahattin Sofuoglu è scivolato inondando d'olio la pista, con conseguenze bandiera rossa. Quindi nuova partenza sulla mini distanza di sei giri.
Alcoba che grinta!
Dopo le concitate battute iniziali Farioli ha ripreso le redini, ma nel finale è spuntato veemente Jeremy Alcoba
, specialista dei finali e particolarmente motivato: non ha ancora una moto 2027, perchè la sua Kawasaki Puccetti andrà all'ex iridato Jaume Masia, in questa circostanza scivolato. Per Filippo, alla fine dei conti, va bene anche così: c'è l'ultimo appuntamento a Jerez per provare ad alzare il livello e puntare al bersaglio grosso. Il podio è stato completato da Valentin Debise con la ZXMoto che si aggiudica aritmeticamente il secondo posto nel campionato Costruttori. Il tutto al debutto nel Mondiale con una moto che ancora non è arrivata sul mercato.
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