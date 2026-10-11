MOTOGPSUPERBIKE MOTOCROSS IN PISTA STORIE DI MOTO NOVITA’PAOLO GOZZI BLOGBOOKSHOP

Raul Fernandez, podio eroico dopo il chiarimento con Bezzecchi: "Non sono qui per giocare"

MotoGP
di Matteo Bellan
Raul Fernandez guarda Marco Bezzecchi sul podio MotoGP a Mandalika
MotoGP, Raul Fernandez: podio eroico dopo il chiarimento con Bezzecchi
Seguici su Google News
Prestazione fantastica del pilota spagnolo, nonostante l'infortunio a una mano: a Mandalika ha ottenuto un grande risultato, sconfitto solo da Bezzecchi.
La sprint race gli aveva lasciato delusione, rabbia e due dita fratturate, ma Raul Fernandez aveva tanta voglia di riscatto e ha fatto qualcosa di davvero lodevole nella gara MotoGP in Indonesia. Scattato dalla pole position, ha mantenuto la leadership per diversi giri, prima di arrendersi a Marco Bezzecchi e accontentarsi di un secondo posto che oggi vale quasi come una vittoria. Considerate le condizioni con cui ha corso, il suo risultato finale è stato superlativo.

MotoGP Indonesia: Fernandez spiega le sue condizioni

Intervistato da DAZN Espana, il pilota del team SuperFile Trackhouse ha raccontato quanto è stato difficile correre oggi al Mandalika International Circuit: "Stamattina mi sono svegliato pensando che non avrei corso. Non ho parole. Sento di aver corso con tutto quello che avevo e penso sia stata la gara più dura della mia vita. Il problema è che ho un dito rotto e non riesco a muoverlo. Se non fosse stato per i fisioterapisti, non credo che avrei potuto correre. L'indice è rimasto bloccato sulla moto e ho frenato con il medio. I riferimenti erano pessimi, non frenavo bene e andavo un po' largo. La gomma posteriore si stava consumando. Questo è l'unico aspetto negativo che riesco a trovare".
Se nella prima parte della corsa era riuscito a convivere con il problema alla mano destra, a un certo punto è diventato tutto più complicato. In ogni caso, Fernandez è andato ben oltre le più rosee aspettative: "A 13 o 14 giri dalla fine, non ce la facevo più. Ho commesso molti errori, non sono stato per niente costante. Ho cercato di sopravvivere. Neanche lontanamente pensavo di poter salire sul podio".

Pace fatta con Bezzecchi

Dopo il contatto con Bezzecchi che ha messo KO entrambi alla prima curva della sprint race, Fernandez ha avuto un altro episodio di tensione con il collega Aprilia. A fine Warm Up il riminese lo ha leggermente tamponato e il madrileno si è un po' innervosito.
Raul ha avuto modo di commentare l'accaduto e ha confermato che c'è stato un incontro che ha coinvolto anche Massimo Rivola (amministratore delegato Aprilia Racing), Fabiano Sterlacchini (direttore tecnico Aprilia Racing) e Davide Brivio (team principal Trackhouse Racing) per sistemare la situazione con Bezzecchi: "Stamattina voleva giocare, gli ho detto che se voleva giocare, avremmo giocato. Ma non ne vale la pena. Siamo due persone che resteranno in Aprilia, dobbiamo dare un’immagine migliore l’anno prossimo. Dopo il warm-up abbiamo avuto una riunione con Massimo, Fabiano e Davide. Sono stato chiaro, ho detto loro che non sono venuto qui per giocare con nessuno. Tra tutti si sono calmate le acque". Vedremo se in futuro ricapiteranno altri episodi tesi tra i due: in casa Aprilia sperano di no, non sono necessari.

Leggi anche

Bezzecchi non ci sta, la risposta alle accuse di Fernandez: "Non corro per buttarlo fuori"Bezzecchi non ci sta, la risposta alle accuse di Fernandez: "Non corro per buttarlo fuori"
Fernandez infortunato e furioso con Bezzecchi: "Manovra brutta, mi ha buttato fuori"Fernandez infortunato e furioso con Bezzecchi: "Manovra brutta, mi ha buttato fuori"
Raul Fernandez

diMatteo Bellan

Continua a leggere

loading

Potrebbe anche piacerti

MotoGP 2027: i piloti conteranno sempre meno
MotoGP

MotoGP 2027 ecco chi comanda: "Abbiamo contratti con le squadre, non con i piloti"

Fermin Aldeguer pilota del team Gresini MotoGP sulla griglia di partenza
MotoGP

Fermin Aldeguer senza pace, altro infortunio e nuova operazione: le condizioni del pilota

MotoGP Indonesia: Marc Marquez sesto e felice
MotoGP

Marc Marquez e il sesto posto a Mandalika: "Era un sogno", ecco perché ha scelto di non rischiare

Altre notizie

MotoGP 2027: i piloti conteranno sempre meno

MotoGP 2027 ecco chi comanda: "Abbiamo contratti con le squadre, non con i piloti"

MotoGP
IMG_2453_result

Noah Dettwiler, respinto tre volte dai medici del CIV: a Vallelunga il via libera e il primo punto dopo Sepang

Storie di Moto
Superbike Estoril: Nicolò Bulega vince la Superpole Race

SBK Estoril: Prego s'accomodi, Nicolò Bulega e la Sprint sul velluto rosso

Superbike
Fermin Aldeguer pilota del team Gresini MotoGP sulla griglia di partenza

Fermin Aldeguer senza pace, altro infortunio e nuova operazione: le condizioni del pilota

MotoGP
MotoGP Indonesia: Marc Marquez sesto e felice

Marc Marquez e il sesto posto a Mandalika: "Era un sogno", ecco perché ha scelto di non rischiare

MotoGP

Articoli popolari

MotoGP Indonesia: Marquez esausto dopo la vittoria

Marc Marquez contro gli obblighi extra pista: "È disumano stare sul podio dopo una Sprint"

MotoGP
Superbike: Danilo Petrucci quale 2027

SBK Danilo Petrucci al bivio 2027: "Male che vada ho tre ristoranti"

Superbike
MotoGP Indonesia: l'incidente in partenza

"E' sempre colpa di Marquez": quando la TV prende fischi per fiaschi

Paolo Gozzi Blog
rins-yamaha-motogp-indonesia

Minacce di morte ad Alex Rins dopo il caos coi commissari "Non è accettabile"

MotoGP
Superbike Estoril: gara 1 vince Nicolò Bulega

SBK Estoril: Gara 1 Bulega solita musica, il ragazzino resiste alla corazzata

Superbike
Privacy and cookie settings

Loading