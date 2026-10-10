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Formula 1 Singapore: Max Verstappen si è riacceso, ecco la 50° pole

Formula 1
di Riccardo Ventura
Max
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Max Verstappen agguanta la pole GP di Singapore: è la 50° volta in Formula 1. L'olandese si prende anche questo scalpo, mai era partito davanti a tutti a Marina Bay, neanche negli anni dei quattro mondiali di fila. Al primo tentativo è stato superlativo, e buona notte a tutti.
Charles Leclerc è arrivato a soli 54 centesimi dal pilota della Red Bull, per cui è un'ottima prima fila. Il ferrarista pareva in ritardo ed invece all'ultimo tentativo ha arpionato questa casella. La seconda fila vede l'altra Ferrari di Lewis Hamilton terza, che poteva forse fare qualcosa in più e quarto Andrea Kimi Antonelli. Le prime due file traboccano di talento e aspirazioni, domenica alle 14 (italiane) vedremo che accadrà già dalla prima curva.

Russell sesto tempo ma partirà ultimo 

Quinto crono per Lando Norris con la McLaren che prova a rimediare all'errore nella Sprint. Sesto si piazza George Russell. Russell tuttavia, scatterà in fondo perché sostituirà la power unit. Oscar Piastri settimo davanti a Pierre Gasly ma come sappiamo guadagneranno una posizione in griglia domani. Stesso discorso per le due Racing Bulls con Liam Lawson che oggi fa segnare il nono crono e il decimo lo conquista Arvid Lindbland.
Questa volta niente Q3 né per l’Audi né per la Haas dopo che questa mattina nella gara corta con la pista bagnata avevano mostrato un bel passo.Sabato da dimenticare per Isack Hadjar che dopo essersi ritirato dalla Sprint, ha dovuto abbandonare la qualifica: problema al cambio della sua Red Bull. Domani scatterà in ultima fila insieme a Russell: farà caldo anche sul fondo.

Griglia di partenza  GP di Singapore

Qualifica

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Foto: social Formula 1
Max Verstappen

diRiccardo Ventura

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