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Bis di Alessandro Delbianco: Campione CIV Superbike 2026

In Pista
di Andrea Periccioli
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Vittoria e titolo in Gara 1 a Vallelunga: Alessandro Delbianco è Campione CIV Superbike per il secondo anno consecutivo.
Prima di lui, dall'istituzione nel 1988 del CIV Superbike come lo si conosce oggi, soltanto un altro pilota era riuscito ad aggiudicarsi due titoli consecutivi in sella ad una Yamaha. Basta questo (unico) precedente per suggellare l'impresa sportiva di Alessandro Delbianco. Al culmine di una pirotecnica Gara 1 vissuta all'Autodromo Piero Taruffi di Vallelunga, il portacolori DMR Racing ha vinto in un sol colpo gara e titolo, chiudendo i giochi-campionato con due manche d'anticipo. "DB52" conserva così la tabella tricolore a scapito di Gabriele Giannini, grande sconfitto, finito clamorosamente a terra.

GIANNINI KO

L'uscita di scena di Gabriele Giannini, di fatto suo unico avversario rimasto nella corsa al titolo, ha servito su un piatto d'argento ad Alessandro Delbianco la combinazione di fattori e risultati congeniali per anticipare la festa di un giorno. Scattato dalla prima fila, nelle fasi iniziali il riminese è rimasto a ridosso della Honda #19, appropriandosi della leadership a seguito dell'erroraccio dell'ex protagonista del National Trophy, incappato in una madornale scivolata al Tornantino nel corso del secondo dei 13 giri in programma vanificando la partenza dalla pole. Da quel momento in avanti, Delbianco è letteralmente scappato via, transitando sotto la bandiera a scacchi con quasi 3" di vantaggio sui suoi più diretti inseguitori.

BIS NEL CIV SUPERBIKE DI DELBIANCO

Se Gabriele Giannini è costretto nuovamente a rimandare l'appuntamento con la prima vittoria nel CIV Superbike, Alessandro Delbianco si è assicurato il secondo titolo consecutivo con la Yamaha R1 di DMR Racing in una stagione suggellata da 9 podi (6 vittorie) in 11 gare sin qui disputate. Una doppietta riuscita soltanto al compianto Fabrizio Pirovano nel lontano biennio 1992-1993, con la Yamaha YZF 750, nella storia della casa dei Tre Diapason. "DB52" sale a quota due titoli in carriera nella top class tricolore, eguagliando Lucio Pedercini, Marco Borciani e Novino Brignola. E pensare che, originariamente, avrebbe dovuto correre soltanto "part time" a causa delle sgradite concomitanze con il Mondiale Endurance (...), programma poi rivisto in corso d'opera con il benestare della casa madre.

ANCORA DUE GARE A VALLELUNGA

Aspettando di conoscere il suo futuro (difenderà il titolo nel CIV o sarà diretto verso il Mondiale Superbike?), ad Alessandro Delbianco restano le restanti due manche di domani per concludere in bellezza il 2026. Nel frattempo, tra le note positive di Gara 1 figurano Luca Bernardi e Michael Ruben Rinaldi (in evidente crisi di gomme nel finale con la Ducati V4 del Team B Max Racing). Al quinto podio nelle ultime 7 gare da "privatone", il bi-Campione italiano Supersport 300 e Supersport è riuscito ad avere la meglio per il secondo posto all'ultimo giro, con Christian Gamarino migliore BMW in quarta posizione a precedere Nicholas Spinelli e Michele Pirro. Il collaudatore Ducati MotoGP ha concluso sesto dopo un fuoripista pronti-via alla Campagnano, provocata verosimilmente da un contatto con un altro pilota. Emanuele Pusceddu è buon settimo, mentre Luca Vitali (9° preceduto da Simone Saltarelli) e Samuele Cavalieri sono stati autori di due prodigiose rimonte dopo qualifiche da dimenticare.

DUNLOP CIV SUPERBIKE 2026

Round Roma Capitale
Autodromo Piero Taruffi di Vallelunga, Classifica Gara 1
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Superbike

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