Qualifiche caotiche del CIV Superbike: Gabriele Giannini ritrova la pole

Condizione miste asciutto-bagnato nelle Qualifiche 2 del CIV Superbike a Vallelunga: Giannini sigla la pole davanti a Delbianco.

Qualifiche rocambolesche nella super-finale del CIV Superbike 2026 all'Autodromo Piero Taruffi di Vallelunga. Con l'asfalto umidiccio che andava man man asciugandosi nelle decisive Q2, Gabriele Giannini è stato il più bravo ad interpretare le condizioni mutevoli della pista. Nel bel mezzo del confronto per il titolo, il portacolori Scuderia Improve - Firenze Motor si è garantito la seconda pole position stagionale a precedere il suo diretto avversario Alessandro Delbianco.

GIANNINI: CHE POLE!

Piove? Non piove? Apparentemente, tutto sotto controllo per Gabriele Giannini, costretto a dover recuperare 48 punti in classifica da "DB52" con più soltanto 78 in palio nelle 3 gare da disputare sull'impianto di Campagnano di Roma (con l'aggiunta della Superpole Race in programma domenica mattina). Atteso al via il prossimo weekend del Superstock European Championship nel MotoJunior a Misano con Honda Laglisse, sul tracciato di casa (lui è nativo di Anzio) ha dimostrato nuovamente cosa è in grado di fare con la Honda CBR 1000RR-R. Rimasto lontano dai suoi standard abituali nelle Q1, in un continuo botta-e-risposta nell'assalto alla pole il bi-Campione National Trophy è riuscito ad avere la meglio in 1'40"496, regolando per soli 72 millesimi il leader di campionato Alessandro Delbianco.

QUALIFICHE AVVINCENTI

Dopo Imola, Gabriele Giannini conquista così la personale seconda pole stagionale ed in carriera nel CIV Superbike, mettendosi in una posizione di vantaggio rispetto ad Alessandro Delbianco (DMR Racing Yamaha), al quale tuttavia basterà non perdere più di 4 punticini questo pomeriggio in Gara 1 per riconfermarsi Campione. Per raggiungere questo traguardo dovrà vedersela anche da Michael Ruben Rinaldi, terzo in griglia con la prima Ducati Panigale V4 del Team B Max Racing (con la wild card Lukas Tulovic 11°). Michele Pirro (4°) aprirà una seconda fila dove spiccano Christian Gamarino (5° con la BMW di Sisma Racing) e Simone Saltarelli, buon 6° con la Aprilia del Vitali Racing Team di-e-con Luca Vitali (soltanto 24°), entrambi assenti nel round di Cremona complice la concomitanza con il Bol d'Or. Nicholas Spinelli è settimo, affiancato in terza fila da Emanuele Pusceddu ed il compagno di squadra Davide Stirpe. Tra gli attesi protagonisti, il vincitore di Gara 1 a Cremona Luca Bernardi scatterà decimo, mentre l'altro contendente al titolo Samuele Cavalieri (-67 con 78 punti in palio) addirittura 23°.

INCOGNITE VERSO GARA 1

Alle 14:00 la partenza di Gara 1, con 13 tornate da percorrere e qualche legittima preoccupazione per le condizioni meteorologiche. Nel pomeriggio non sono esclusi nuovi rovesci di pioggia a Vallelunga...

DUNLOP CIV SUPERBIKE 2026

Round Roma Capitale

Autodromo Piero Taruffi di Vallelunga, Classifica Qualifiche 1+2

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