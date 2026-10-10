Ha già vinto il Mondiale, potrebbe pensare solo a goderselo e alla prossima sfida MotoGP. Invece Nicolò Bulega ha ancora fame, perchè il talento non lo puoi dosare, esplode da solo, ogni volta. La Superpole all'Estoril è sensazionale: il ducatista ha migliorato di mezzo secondo il primato 2025 di un certo Toprak Razgatlioglu. Fenomenale!

Dallo scorso anno è cambiata Ducati Panigale V4 R che con il forcellone bibraccio ha cambiato completamente i riferimenti. Però gomma e circuito sono uguali, per cui il delta di prestazioni con il turco, su un tracciato così corto, assume un significato particolare. La Superbike consegna alla MotoGP un Bulega veramente in stato di grazia: speriamo che anche in top class Nicolò disponga della piattaforma tecnica per farci vedere quanto vale anche al cospetto dei mostri. Intanto Nicolò si gode la 19° partenza dalla migliore casella in tre anni di militanza Superbike.

Iker Lecuona tiene botta

E' sceso sotto il primato anche Iker Lecuona, ringalluzzito dalla tripletta di Cremona, mentre il compagno di marca si godeva la festa iridata. Ma quando Bulega va così, c'è ben poco da fare. Anche il passo è sensazionale, per cui lo spagnolo dovrà cercare qualcosa in più se vorrà stuzzicare il neo iridato in gara 1. La prima fila è completata da Sam Lowes, con Alberto Surra che scatterà in agguato dalla seconda fila (quarto tempo).

Oliveira missione podio

Miguel Oliveira ha infilato la BMW in mezzo al plotone Ducati arpionando un quinto posto che sembra trampolino verso l'attacco al podio. Il portoghese pare in grado di ripetere le bellissime prestazioni di Portimao, dove per altro aveva portato un gran pubblico sulle tribune. Partendo da 6 decimi di distacco subìto in Superpole, pensare di attaccare Bulega e Lecuona pare improponibile, ma con Lowes e Surra la partita sarà apertissimo. Senza dimenticarsi di Yari Montella che parte sesto con la Ducati Barni. La bella notizia del giorno è la Honda di Jake Dixon finalmente efficace: il ritorno nelle posizioni che le competono della HRC è una bella prospettiva per la Superbike, specie in ottica 2027.

Gara 1 alle 16:30

Per effetto del fuso orario, un'ora in meno rispetto all'Italia, la prima sfida dell'Estoril partirà alle 16:30. Gomme disponibili: per il posteriore la scelta è fra SCX (soffice), preferita dalla maggior parte dello schieramento, e la SC0 (media). Ricordiamo che all'Estoril un anno fa Toprak Razgatlioglu con la BMW vinse gara 1 e la Superpole Race, mentre Bulega si prese rivincita in gara 2.