A Vallelunga il gran finale del CIV: ecco come seguire il Round Roma Capitale

Questo weekend l'ultimo round del CIV 2026 a Vallelunga: gare in diretta su FedermotoTV, in differita su Sky Sport.
Il CIV (Campionato Italiano Velocità) si appresta ad affrontare il sesto nonché conclusivo appuntamento della stagione 2026 presso l'Autodromo Piero Taruffi di Vallelunga. Questo weekend andrà in scena il Round Roma Capitale con i titoli delle classi Superbike, Supersport, Moto3 e Moto4 ancora da assegnare. Per gli appassionati molteplici opportunità di non perdere un singolo istante della Velocità tricolore. FedermotoTV garantirà via streaming una copertura pressoché totale dell'evento, mentre Sky Sport trasmetterà le gare in TV.
IL CIV SU FEDERMOTOTV
Piattaforma ormai collaudata nel corso degli anni, FedermotoTV offrirà (previo abbonamento
) la possibilità di seguire in diretta l'azione in pista. Da sabato pomeriggio saranno visibili tutte le gare delle classi Superbike (con Superpole Race
), Supersport, Sportbike, Moto3 e Moto4. Non mancherà inoltre la diffusione delle serie monomarca che affiancheranno il CIV a Vallelunga. Questo il caso di Yamaha R7 Cup, Suzuki GSX-8R Cup, Trofeo Aprilia RS 660 e Pro Honda CBR 600RR Cup by Improve.
IL CIV SU SKY SPORT
Passando alla TV, anche quest'anno Sky Sport manda in onda il CIV su Sky Sport MotoGP (canale 208). Per l'appuntamento conclusivo di Vallelunga prevista la differita nelle serate di martedì 13 e mercoledì 14 ottobre con la trasmissione delle manche delle classi Superbike, Supersport, Sportbike, Moto3 e Moto4.
DUNLOP CIV 2026
Programma Round Roma Capitale, Vallelunga
Venerdì 9 ottobre
09.00-09.20 Prove Libere Yamaha R7 Cup
09.25-09.45 Prove Libere 1 Suzuki GSX-8R Cup
09.50-10.10 Prove Libere Trofeo Aprilia RS 660
10.15-10.35 Prove Libere 1 Pro Honda CBR 600RR Cup by Improve
10.45-11.10 Prove Libere Moto3
11.15-11.40 Prove Libere Moto4
11.45-12.10 Prove Libere Sportbike
12.15-12.40 Prove Libere Superbike
12.45-13.10 Prove Libere Supersport
14.00-14.20 Qualifiche 1 Yamaha R7 Cup
14.25-14.45 Prove Libere 2 Suzuki GSX-8R Cup
14.50 -15.15 Qualifiche 1 Moto3
15.20-15.45 Qualifiche 1 Moto4
15.55-16.20 Qualifiche 1 Sportbike
16.25-16.50 Qualifiche 1 Superbike
16.55-17.20 Qualifiche 1 Supersport
17.25-17.45 Qualifiche 1 Trofeo Aprilia RS 660
17.50-18.10 Prove Libere 2 Pro Honda CBR 600RR Cut by Improve
Sabato 10 ottobre
08.50-09.10 Qualifiche 2 Yamaha R7 Cup
09.15-09.35 Qualifiche 1 Pro Honda CBR 600RR Cup by Improve
09.40-10.00 Qualifiche 1 Suzuki GSX-8R Cup
10.05-10.25 Qualifiche 2 Superbike
10.30-10.50 Qualifiche 2 Supersport
11.00-11.20 Qualifiche 2 Sportbike
11.25-11.45 Qualifiche 2 Moto4
11.50-12.10 Qualifiche 2 Moto3
12.15-12.35 Qualifiche 2 Trofeo Aprilia RS 660
*12.50 Gara 1 Yamaha R7 Cup
*14.00 Gara 1 Superbike
*14.40 Gara 1 Supersport
*15.20 Gara 1 Sportbike
*16.00 Gara 1 Moto4
*16.40 Gara 1 Moto3
*17.20 Gara 1 Trofeo Aprilia RS 660
17.45-18-05 Qualifiche 2 Suzuki GSX-8R Cup
18.10-18.30 Qualifiche 2 Pro Honda CBR 600RR Cup by Improve
Domenica 11 ottobre
*09.30 Gara 2 Yamaha R7 Cup
*10.10 Gara Suzuki GSX-8R Cup
*10.50 Superpole Race Superbike
*11.35 Gara 2 Moto4
*12.20 Gara 2 Moto3
*14.00 Gara 2 Supersport
*14.50 Gara 2 Sportbike
*15.45 Gara 2 Superbike
*16.35 Gara 2 Trofeo Aprilia RS 660
*17.15 Gara Pro Honda CBR 600RR Cup by Improve
*diretta streaming su FedermotoTV
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